Nye USB 3.2 gir deg dobbel hastighet

Den utbredte USB-standarden har gjort mange fremskritt siden den først ble introdusert, og nå har en ny «milepæl» blitt nådd. I en pressemelding har nemlig USB 3.0 Promoter Group kunngjort ny informasjon om den nye USB 3.2-standarden.

Organisasjonen kan opplyse om at USB 3.2 gir brukere intet mindre enn en dobling av overføringshastigheten sammenlignet med den eksisterende USB 3.0-standarden.

Dette gjør den ved å utnytte USB C-standardens innebygde multispor-kapasitet. I praksis betyr dette at USB 3.2 gir deg to spor å boltre deg på, som igjen innebærer en hastighet på opptil 10 Gbps for USB 3.0 og opptil 20 Gbps for USB 3.1.

Fremdeles et stykke unna

Dagens USB C-kabler- og porter har altså denne multispor-kapasiteten innebygget, som betyr at du ikke trenger å bytte ut kablene for å få glede av den doble hastigheten til USB 3.2-standarden.

Man må imidlertid være i besittelse av nye enheter som har USB 3.2-støtten innebygget på hver side av kablene, og når disse vil komme på markedet er ennå høyst uvisst.

Arbeidet med standarden er ennå ikke ferdig, og de komplette USB 3.2-spesifikasjonene er ventet å foreligge i september. På det nåværende tidspunkt er informasjonen om den nye standarden primært rettet mot utviklere, og gir ikke nødvendigvis noe god pekepinn på når teknologien vil kunne utnyttes av forbrukere.

Ellers kan det være nyttig å huske på at de oppgitte hastighetene er teoretiske hastigheter, og det er relativt sjeldent at USB-enheter faktisk yter i nærheten av den teoretiske hastigheten.

