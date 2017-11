Nye Tesla Roadster er ekstrem, men hvor ekstrem er den i forhold til konkurrentene?

I natt lanserte Tesla to store nyheter. I tillegg til en gigantisk el-trekkvogn fikk bilgale nye Tasla Roadster å sikle etter.

Roadster er selskapets klart drøyeste elbil til nå. Med et batteripakke med dobbelt så god kapasitet som dagens toppmodeller kan skryte av, og en helt hinsides akselerasjon, er dette noe de fleste bilfantaster vil få kunne sette pris på. 0 til 96 kilometer i timen på under to sekunder er tross alt ikke vanlig kost.

Den nye Roadster-modellen kan utseendemessig minne litt om en den Model S. Men der Model S kan være innafor hva godt bemidlede nordmenn kan betale for en bil, lander Roadster-prisen vel utenfor de flestes bilbudsjett. Tesla skal nemlig ha 200 000 dollar, eller omlag 1,64 millioner kroner (direkte konvertert) for sin nye toppmodell. Da havner du fort opp i en helt annen kategori av biler.

Flere luksushybrider og elbiler

Tesla står uten tvil sterkt i Norge, men de er slettes ikke alene om å friste med luksuriøse og – ifølge mange – miljøvennlige el- eller hybridbiler subsidiert av felleskapet.

I horisonten finner vi nemlig flere biler fra tradisjonelle bilprodusenter som Audi, BMW og Porsche, i tillegg til enkelte mindre kjente produsenter

Vi har samlet sammen relevant informasjon om noen bilene Tesla Roadster vil møte på når den ruller ut av fabrikkene en gang i 2020. Noen av dem er allerede tilgjengelig, eller kommer allerede til neste år, så om du ikke er fast bestemt på å oppleve null til hundre på under to sekunder finnes det kanskje alternativer for deg som vil legge en betydelig sum i din neste bil.

Tesla Roadster Tesla Model S P100D BMW i8 Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Jaguar I-Pace Concept Faraday Future FF91 Audi e-tron quattro Concept Porsche Mission E Pris Fra 200 000 dollar 1 100 000 kr Fra 1 300 000 kr Fra 2 022 000 kr Antatt fra

80 000 dollar Antatt fra 180 000 dollar Antatt fra

80 000 dollar Fra 85 000 dollar El-rekkevidde 1000 km 613 km (NEDC) 30 km 50 km 500 km (NEDC) 480 km/

380 km (EPA) 500 km 500 km Batterikapasitet 200 kWh 100 kWh 7,1 kWh 14,1 kWh 90 kWh 130 kWh 95 kWh Motorkraft Ukjent 507 kW 362 kW (Totalt) 100 kW (El)/

500 kW (Totalt) 298 kW 783 kW 370 kW 440 kW 0 – 60 mph (96,5 km/t) 1,9 sek 2,5 sek - - - 2,4 sek - - 0 – 100 km/t - 2,7 sek 4,4 sek 3,4 sek 4 sek - 4,6 sek 3,5 sek Topphastighet 400+ km/t 250 km/t 120 km/t (El)

250 km/t (bensin) 310 km/t (bensin) Ukjent Ukjent 210 km/t Ukjent Hjuldrift 4 4 4 4 4 4 4 4 Seter 4 5 4 4 4 Ukjent Ukjent 4 Selvkjørende egenskaper Ja Ja Ja Nei Ukjent Ja Ukjent Ukjent Produksjonsår 2020 Ute 2018 Ute 2H 2018 2018 2018 2020 Motortype El El Hybrid Hybrid El El El El

På jakt etter elbil på vanlig familiebudsjett?

Her er 6 alternativer mellom 200- og 300 000 kroner »