Microsofts nye Surface-modeller har fått norsk lanseringsdato

Det er tre måneder siden Microsoft dro duken av flere nye Surface-modeller, herunder Surface Laptop 2, Surface Pro 6 og Surface Studio 2.

Enn så lenge har disse holdt seg unna det norske markedet, men nå kan Microsoft Norge opplyse om at det er satt en slippdato for oss nordboere. Torsdag 7. februar er dagen du kan sette en ring rundt i kalenderen, for da skal disse dukke opp i visse butikker.

De kan dessuten forshåndsbestilles på Microsoft Store fra i dag, noe som betyr at også norske priser er klare:

Surface Pro 6 koster fra 10 490 kroner

Surface Laptop 2 begynner på 11 490 kroner

Surface Studio 2 må du ut med over 40 000 kroner for

For de fleste av oss vanlige forbrukere er det helt klart de to førstnevnte som er aktuelle – Surface Studio er i større grad et arbeidsverktøy for folk med kreative og/eller kunsteriske gener.

Nye prosessorer, sort utførelse og ingen USB-C

Surface Laptop 2 i kledelig sort. Foto: Microsoft

Sett mot sine forgjengere Surface Laptop og Surface Pro 5 har nykommerne fått noen naturlige oppgraderinger som gjør litt med ytelsen – samt sort farge for den som ønsker seg det.

Vår lille kjepphest, den stadige mangelen på en USB Type-C-port, fortjener også å nevnes.

Men dette trenger på ingen måte være noe hinder for et kjøp – det aller meste gjøres jo nå uansett uten kabler og alskens tilkoblet utstyr.

Grunnmodellene av Surface Laptop 2 og Surface Pro 6 er for øvrig utstyrt med en Intel Core i5-prosessor, 8 GB RAM og SSD på 128 GB – men kan også settes opp med litt kraftigere skyts dersom man er villig til å betale for det.

Vi vil naturligvis komme tilbake med tester av nykommerne så snart vi får mulighet.

