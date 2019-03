Nye detaljer røpet om Google Stadia

Forrige uke dro Google sløret av sin kommende spillstrømmetjeneste Stadia. De kunne blant annet avsløre at tjenesten vil støtte videostrømmer med 4K-oppløsning og 60 bilder i sekundet fra dag én, og at de i fremtiden vil kunne by på 8K-oppløsning og 120 bilder i sekundet.

SIden all prosessering av spillene vil skje på Googles servere og ikke på maskinen din, vil ikke de utrolige oppløsningene kreve noe særlig til maskinvare. Det det derimot vil kreve er en ganske solid nettlinje.

I etterkant av lanseringen har Google nå gitt et mer konkret svar på nøyaktig hvor rask linje du må ha:

25 mbit/s for 1080p-oppløsning og 60 bilder i sekundet

for 1080p-oppløsning og 60 bilder i sekundet 30 mbit/s for 4K-oppløsning og 60 bilder i sekundet

Fasiten kom fra Google Stadia-sjefen Phil Harrison i et intervju med Kotaku. Der gjorde han det også klart at dette er anbefalte hastigheter, og at du også kan spille på nettlinjer tregere enn dette, men at tjenesten da vil automatisk nedjustere oppløsningen for at bildet skal flyte jevnt og fint.

I intervjuet sier han forøvrig også at Stadia egentlig ikke bruker 25 mbit/s for 1080p med 60 bilder i sekundet, men at de har satt anbefalingen sin der likevel, for å være sikre på at kundene får en god spillopplevelse.

Ingen nedlasting, bare strømming

I et annet intervju med spillnettstedet Gamespot ble det også bekreftet at Stadia ikke vil tilby noen form for nedlasting.

Fordelen med spillstrømming er at du kan spille det samme spillet på "alle" plattformer.

Strømmetjenester som Spotify og Netflix lar brukere laste ned innhold lokalt til mobiler og nettbrett, så du kan se eller høre på innholdet steder hvor du ikke har tilgang til Internett.

Dette vil ikke være mulig for Stadia, selv om du skulle ha en kraftig nok maskin for å drive spillet. Da bør du heller kjøpe spillet og spille det på tradisjonelt vis, fremfor å gå via Stadia.

Ingen informasjon om priser eller spill

De to største tingene vi fortsatt ikke vet om Google Stadia er hvor mye det vil koste og hvilke spill som vil bli tilgjengelige. Foreløpig har vi bare hørt om ett spill, Doom Eternal, og pris vet vi ingenting om. Heller ikke hva slags prismodell de vil gå for er kjent.

I Gamespot-intervjuet kommer det frem at de har en rekke forskjellige prismodeller i tankene, med konkrete priser, men at de ikke er klare til å avsløre nøyaktig hva det er ennå. Det kan for eksempel tenkes at det blir en abonnementmodell hvor du får tilgang til alle spillene på plattformen, men bare i en begrenset tid hver dag, eller at du kjøper fri tilgang til enkelte titler.

Google Stadia skal slippes i løpet av året.