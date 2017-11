Nye detaljer om Hyundai Kona: Mindre motor, større batteri

Hyundai Norge har tilsynelatende vært ekstremt tidlige ute med å slippe detaljer om den nye elbilen Kona, og etter gårsdagens prishopp på Opel Ampera-e er det vel ingen grunn til å tro at den blir mindre attraktiv for norske kunder.

Batteripakken blir litt større

Hyundai sender jevnlig nyhetsoppdateringer til alle dem som har skrevet seg på interesselista for bilen, og i den siste eposten fremkommer det noen nye detaljer om bilen.

Kona Electric kommer som kjent med to størrelser på batteripakken, og det er spesielt den minste modellen hvor Hyundai har nyheter å komme med.

Sist meldte nemlig produsenten at denne skulle få en batteripakke på 39,2 kWh. Dette er nå økt til 42,7 kWh, ifølge de siste opplysningene.

– Vi kan dermed forholde oss rimelig trygt til at vi får en pakke på rundt 43 og en på rundt 64 kWh, skriver Hyundai i nyhetsbrevet.

Her er en godt kamuflert elektrisk Kona til test på norske veier i starten av oktober. Foto: Roger Neumann, VG

300 og 500 kilometer NEDC

Det skal gi en rekkevidde etter den snille NEDC-standarden på over 300 kilometer for den minste pakken og over 500 kilometer for den største.

Opel Ampera-e har til sammenlikning et batteri på 60 kWh, og den har en rekkevidde på 520 kilometer etter NEDC-standarden.

NEDC-standarden er imidlertid urealistisk til bruk under vanlige forhold, og mer aktuell er den amerikanske EPA-standarden, i alle fall sommerstid. Her har Ampera-e en rekkevidde på 383 kilometer.

Svakere motor

Hyundai Kona er en bil omtrent på størrelse med Opel Ampera-e. Foto: Roger Neumann, VG

Grunnlaget for endringen i den minste pakken er enkelt og greit at man ønsker å tilby lengst mulig rekkevidde, ifølge Hyundai.

Det gjør også at man reduserer motoreffekten på modellen med den minste batteripakken ganske betraktelig.

Denne blir nå 99 kW eller 134 hestekrefter, ned fra 150 kW eller 204 hestekrefter som først oppgitt.

– Per dags dato er informasjonen at begge motorene får et dreiemoment på 395 Nm, skriver Hyundai, som presisererer at det er store sjanser for at både utstyr og tekniske data endrer seg helt frem til produksjonsstarten i april 2018.

Små endringer fra bensinmodellen

Hyundai melder også at det meste sannsynligvis blir likt Kona-modellen med bensinmotor, men at felger, grill og støtfangere er blant elementene som kan få mindre eller større endringer. Bilen vil også få egne lettmetallfelger.

– Innvendig får bilen noen oppgraderinger, og vil få mye av det vi kjenner fra Ioniq Electric. Trolig gjelder dette blant annet instrumentpanelet, det elektroniske brekket og knappegiret (shift by wire).

De anslår også at Kona Electric får adaptiv cruisekontroll, men skriver at det er for tidlig å bekrefte noe. Det er også mulig at bilen får hengerfeste, men det er noe Hyundai Norge jobber mot fabrikken for å få på plass.

Prisene er heller ikke klare, men Hyundai har varslet at de skal konkurrere aggressivt på pris.

Bensinvarianten skal for øvrig ankomme Hyundai-forhandlerne i løpet av inneværende måned, så da blir det anledning til å se en versjon av bilen.