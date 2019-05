Ny Windows er ett steg nærmere en passordløs hverdag

Passord skal være unike, vanskelige å gjette og endres ofte for å beskytte mot misbruk. Det er et problem når vi får stadig flere digitale tjenester. Passord glemmes, deles med andre, og uansett hva du gjør kan de alltid falle i hendene til kriminelle.

Frustrasjonen rundt dette er velkjent, også for Microsoft, som nå melder at de har gjort et gjennombrudd som tar oss nærmere en passordfri hverdag.

Logg inn på nettsider med ansiktet eller fingeren

Med den neste store Windows 10-oppdateringen, som lander nå i slutten av mai, kommer nemlig støtte for såkalt FIDO2-sertifisering.

Dermed har biometriske løsninger som Windows Hello sin ansiktspålogging og fingerskanner blitt enda sikrere og fått kraftig utvidet bruksområde.

Kameraer og fingerskannere med Windows Hello-støtte får nemlig mulighet til å logge deg inn på nettsider, tjenester, lokale programmer og mer. Fra tidligere har disse bare kunnet logge deg inn på Windows-kontoen din.

Støtter de store nettleserne

Nettlesere som Microsofts egen Edge, samt Chrome og Firefox, vil støtte FIDO2-autentisering for passordfri pålogging til mange nettsider, og etter at Windows er oppdatert i mai kan du også logge på tjenester som Outlook, Office, Skype, OneDrive, Xbox Live og Microsofts app-butikk med ansiktet eller fingeren.

Du får neppe brukt denne påloggingsløsningen på alle nettsidene du er innom, og du må fortsatt opprette et passord når du registrerer deg for nye tjenester, men med innebygget støtte i de mest brukte nettleserne kan du altså slippe å måtte huske på passordene hele tiden og skrive dem inn hver gang.

FIDO-alliansen skriver i en pressemelding at den nye standarden tilbyr langt bedre sikkerhet enn tradisjonell pålogging med passord, og at den beskytter mot såkalt «phishing», hvor du narres til å oppgi sensitiv informasjon til uvedkommende.

Frykter du at passordet ditt er på avveie?

Slik sjekker du det »

(Kilde: BGR)