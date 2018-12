Ny TV-funksjon kan endre måten du bruker PC-en på

I dag brukes TV-er først og fremst som skjerm for PC-en, hvis de i det hele tatt kobles til datamaskinen - de fleste TV-er kan jo strømme Netflix på egen hånd uansett. Men enn om TV-en kunne strømmet hele PC-en din - inkludert Windows, Photoshop og spillarkivet? Det kan bli virkelighet med neste generasjon smart-TV-er fra Samsung.

Funksjonen er døpt «Remote Access», og navnet betyr enkelt og greit fjerntilgang. De nye TV-ene vil ha støtte for tilkobling av mus og tastatur, og kan deretter koble til PC-en din enten gjennom lokalnettverket eller via internett.

Gjør TV-en mye smartere

I praksis er det snakk om å gjøre PC-en til det man gjerne kaller en tynnklient. Altså en boks med tilkoblinger for utstyr og skjerm, som henter selve dataprosesseringen et annet sted.

Hvis du har en slik TV i stua betyr det at du kan hente inn PC-innholdet ditt på TV-skjermen uten å flytte datamaskinen, som kanskje tikker og går på et arbeidsrom i nærheten. Enda mer spennende er det kanskje om disse TV-ene ender opp i hotellrom og møterom rundtom i verden.

Man kan se for seg å sjekke inn på et hotellrom i utlandet, og sømløst koble til PC-en man forlot hjemme, mens man redigerte et dokument over litt havregryn, rett før turen til flyplassen.

Det er imidlertid hvis løsningen holder det den lover. Ennå er mye uklart om akkurat hvordan dette skal virke, og hvor godt det vil virke.

Slik skal Samsung Remote Access fungere. TV-en kobles til det du trenger av tilbehør - i hovedsak mus og tastatur, før den kobler til datamaskinen gjennom VMwares systemer og tjenester. Foto: Samsung

Lar deg koble til uansett hvor du er

Løsningen fungerer sammen med VMwares skytjenester, slik at det skal være mulig å koble til fra hvor som helst i verden. I tillegg kan den kobles til Samsungs skytjeneste for lagring og redigering av dokumenter uten at det trenger å være en PC i andre enden.

Selv om Samsungs pressemelding er full av ord som antyder at dette handler mest om bedrifter og profesjonell bruk, nevnes også spilling spesifikt som en mulighet i løsningen.

Det antar vi betyr at den også holder hastigheten og responsiviteten så høyt som mulig under de nettforholdene den måtte støte på. Det er tross alt ulike krav til responstid i et spill og et Word-dokument.

Flere som prøver liknende ting

Denne typen løsninger har blitt utbredt spesielt for spillstrømming. OnLive var først ut for en del år tilbake, mens Sonys PlayStation-tjeneste lot deg strømme konsollspill en stund. I dag jobber blant andre Steam og Nvidia med tilsvarende løsninger.

Potensialet er stort for den aktøren som fullt ut får det til. Men enn så lenge har spillstrømming av denne typen vært noe relativt få har drevet med. Fjerntilgang med bruk av hele datamaskinen, skrivebord og det hele, har i stor grad handlet om jobb og tilkobling til arbeidsplassen.

Dette er en type bruk som i mindre grad har eksistert side om side i samme tjeneste, og i hvert fall ikke samlet som del av forbrukerdingser som TV-er.

Hvis det ikke er altfor komplekst å sette opp kan det bety at PC-en er med oss nesten overalt, selv om den fysisk ligger hjemme. Men det skal heller ikke utelukkes at rutere og dårlige nettforbindelser gjør det så vanskelig å stole på en slik tjeneste at PC-en blir med i ryggsekken likevel.

Konkurrerer med mobiler og Chromecast

Disse vriene må dessuten finne seg i å konkurrere med enklere ting så som Google Chromecast og Apple TV. For ikke å nevne mobiler og nettbrett som har datamaskinfunksjoner når de kobles til storskjermen. Både Samsung og Huawei har dette bygget inn i sine toppmodeller.

Den viktigste forskjellen her er at fremfor å ha begge dingser i nærheten av deg fysisk, og å sende ting manuelt fra den minste dingsen til TV-skjermen, skal nå opphavet til bildet kunne stå et helt annet sted.