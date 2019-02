Ny test avslører stort rekkeviddetap med takboks for elbil

Forbruket til en bil med takboks vil naturligvis alltid være høyere enn til en bil uten, men hvor stor er egentlig forskjellen?

NAF gjennomførte nylig en test for å se hvor mye en takboks utslag gjorde på forbruket til både en elbil og en vanlig bensinbil. Før testen begynte tok de utgangspunkt i det de beskriver som en uskreven sannhet at forbruket øker med 5–10 prosent når man kjører med takboks.

Resultatene de endte opp med viser at forbruker er betydelig høyere enn dette for elbiler.

Elbil betydelig dårligst ut

I testen til NAF økte forbruket til elbilen – en Volkswagen e-Golf – med hele 19 prosent da den kjørte med en takboks.

– Det er ikke overraskende at elbilens forbruk øker betydelig når man kjører både med taklast og i såpass høye hastigheter, men dette var høyere enn forventet, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF om resultatet.

Uten takboks lå forbruket på 1,79 kWh/mil på e-Golfen, mens gjennomsnittsforbruket for e-Golfen på de to testene med takboks var 2,125 kWh /mil.

Elbilen brukte overraskende mye strøm med takboksen på plass. Foto: NAF

– E-Golf er blant de mest populære elbilene i Norge, og med kort rekkevidde fra før er det greit å være klar over at takboks reduserer rekkevidden såpass, sier Sødal.

For Skodaen som ble testet var resultatene mer som forventet. Der økte forbruket med 9 prosent – fra 0,75 liter per mil, til 0,815 liter per mil.

Ville utfallet vært annerledes hvis det var en annen elbil enn e-Golf, for eksempel en Tesla? Eller tror dere dette er ganske representativt for alle elbiler?

– Det er representativt for de mindre elbilene. Vi har ikke gjort tester med større elbiler med større batteripakker. Så vi kan ikke konkludere med om det er representativt for disse. Utformingen av bilen og hvor aerodynamisk den er, har mye å si. Det gjelder for alle drivlinjer, men kan være enda viktigere på elbiler, sier Sødal.

Slik var resultatene oppsummert. Tall fra NAF

Slik testet de

Testbilene som ble brukt var Volkswagen e-Golf og en Skoda Octavia stasjonsvogn, med to personer i hver bil. Testen besto av tre turer, hvor hver bil ble kjørt med to type takbokser og en tur ble gjennomført uten takboks. E-Golfen ble ladet til 80 prosent batterikapasitet før hver tur.

Takboksene som ble benyttet i testen var Thule XT XL og Skiguard 830 Touring. Testen ble utført på en motorveistrekke på 7 mil, med kjøring i hastigheter mellom 80 og 110 km/t.