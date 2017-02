Ny teknologi kan gi skjermer tre ganger så god oppløsning som i dag

I likhet med transistorer innen prosessorteknologien begynner det å bli vanskelig å krympe skjermteknologien videre nedover for å legge til rette for den høye pikseltettheten vi trenger innen for eksempel VR. Nå har det dukket opp en ny teknologi som gir håp.

Som Digitimes melder har et internasjonalt team av forskere utviklet en ny LCD-teknologi som heter «blue phase liquid crystal», som kan føre til en dramatisk krymping av selve pikselstørrelsen i LCD-skjermer.

Gjør samme jobb på én tredjedel av plassen

En vanlig LCD-skjerm fungerer i korte trekk ved at krystaller manipuleres ved hjelp av elektrisk strøm til å justere lystilførselen til pikslene, og ved å benytte fargefiltre på hver enkelt subpiksel kan man kombinere farger på alle mulige måter til å produsere bildene man ser på skjermen.

Fremtidige versjoner av Oculus Rift kan ha mye å hente på utviklingen som skjer innen LCD-teknologien. Foto: Eirik Helland Urke, TU Media

Med denne løsningen produseres alle fargene samtidig, men med ulik intensitet. Det som er spesielt med «blue phase»-teknikken er at den kan gjøre samme jobben på samme plass som kun én av disse subpikslene. Det er mulig ved at pikselen ikke viser alle fargene samtidig, men kun én og én på ulike tidspunkter.

Kan gi 1500 piksler per tomme

Dette er igjen muliggjort ved at krystallene med den nye løsningen kan kontrolleres mye raskere enn i et vanlig LCD-panel, faktisk hele 10 ganger raskere. Ifølge forskerne innebærer dette at behovet for flere subpiksler med fargefiltre faller bort. De tekniske findetaljene er kompliserte, men kan studeres i forskningsdokumentet.

Teknikken betyr uansett at pikselstørrelsen kan reduseres med to tredjedeler, som altså legger til rette for tre ganger høyere pikseltetthet i skjermene. Forskerne som jobbet med teknologien tror man kan komme opp i så mye som 1500 piksler per tomme.

Det skulle i så fall være mer enn nok til å lage VR-skjermer helt uten den plagsomme «nettingeffekten». Vi meldte i fjor om en ny prototype-VR-skjerm fra Sony med hele 1000 piksler per tomme, men med den nye teknikken må denne altså se seg slått. Når vanlige forbrukere får glede av teknologien er ennå høyst uvisst.

Det begynner imidlertid å komme seg på forbrukermarkedet også: Disse VR-brillene har én 4K-skjerm per øye »