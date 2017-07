Ny «superbrikke» fletter sammen minne og prosessor

Den eksisterende, silisiumbaserte datateknologien nærmer seg som kjent en smertegrense, og i den forbindelse har forskerne trappet opp satsingen på alternative løsninger. Nå melder det kjente teknologiuniversitetet MIT om et nytt og potensielt revolusjonerende gjennombrudd.

I samarbeid med Stanford University har MIT-forskere utviklet en ny, tredimensjonal databrikke som de mener kan bli en arvtaker til silisiumløsningen og danne grunnlaget for fremtidens datamaskiner.

Prosessor og minne «i ett»

Det forskerne baserer denne djerve antakelsen på er at den nye brikken har den uvanlige egenskapen at den «fletter» sammen minnet og prosessoren i én enhet. På denne måten skal man løse flaskehalsen som oppstår når data må flyttes mellom flere ulike brikker.

MITs eget illustrasjonsbilde av den nye 3D-brikken. Foto: MIT

I stedet for silisium benytter den nye prototype-brikken «nanorør» av karbon, eller nærmere bestemt todimensjonale lag av grafén som er rullet sammen til ørsmå sylindere. Disse fungerte som såkalte felteffekttransistorer.

På minnesiden benyttet brikken RRAM (Resistive Random Access Memory). Dette er en teknologi som innebærer å bruke et såkalt dielektrisk materiale til å lagre bits med høy tetthet ved hjelp av forskjeller i elektrisk motstand, i stedet for med elektriske ladninger i transistorer, som i vanlig minne.

3D-struktur

RRAM-minnet og nanorør-transistorene ble stablet vertikalt i en svært tettbygd, tredimensjonal struktur bestående av én million RRAM-celler og to millioner nanorør-transistorer. Forskerne kaller brikken det mest kompliserte nanoelektriske systemet som er bygget hittil.

Løsningen ses på som et viktig steg i å krympe datateknologien videre i tråd med Moore's lov, og kan gi store ytelsesmessige fremskritt ved at massevis av data kan prosesseres på langt mindre plass. Akkurat hva det vil ha å si for brukere, og når vi vil se løsningen i bruk, er som med all eksperimentell teknologi uvisst.

Dette er for øvrig ikke første gangen vi har skrevet om de nanorør-baserte brikkene som fletter sammen minne og prosessor. Allerede i 2015 meldte Stanford-forskerne om fremskritt med den nye teknologien.

