Ny skjermteknologi kan gi «uknuselige» mobilskjermer

Mobiltelefoner er blitt avanserte saker, men ennå har mobilene en del svake punkter, deriblant de relativt skjøre skjermene. Nå har blant andre The Next Web fanget opp et nytt forskningsprosjekt som potensielt kan gjøre underverker på skjermfronten.

Ved University of Sussex i England skal forskere ha funnet en løsning som innebærer å bruke det mye omtalte «superstoffet» grafen i mobilskjermene, noe som kan gjøre dem svært sterke – og til en rimelig penge.

Det nye konseptet går ut på å kombinere nanotråder av sølv med grafen, som et alternativ til det skjøre indiumtinnoksid-materialet som brukes i dag. Nanotråder av sølv har allerede blitt foreslått som et alternativ på grunn av sin strømledende egenskap, men ulempen er at stoffet er relativt sjeldent og kostbart.

Kan brukes i produksjon

Bilde hentet fra forskningsdokumentet. Foto: University of Sussex

I kombinasjon med grafen kan man imidlertid bruke mindre sølv, som gjør løsningen langt mer økonomisk gangbar samtidig som kombinasjonen byr på ekstra hardføre egenskaper. Grafén, som har blitt foreslått som nøkkelkomponenten i en rekke nye teknologier, er i hovedsak et lag av karbon som er ett atom tykt og både meget sterkt og svært strømledende.

Et av problemene med materialet er at det er vanskelig å håndtere, men i dette tilfellet fant forskerne en effektiv metode for overføring av det vriene stoffet. De la nemlig grafenet i vann og brukte et «stempel» à la et potetstempel til å løfte grafenet ut av vannet og legge det over sølvtrådene.

Metoden skal ifølge forskerne være skalerbar slik at den skal kunne benyttes i produksjon i industriell skala, som altså i teorien gjør den anvendelig for mobilskjermprodusenter. I tillegg skal sølv- og grafenkombinasjonen gi mye bedre strømledende egenskaper enn dagens løsning, som kan gjøre mobilskjermene mye mer responsive.

Ennå er alt altså på det eksperimentelle stadiet, så det gjenstår å se når og om vi får se teknologien på forbrukermarkedet. Flere tekniske detaljer kan man finne i forskningsdokumentet (krever medlemskap).

