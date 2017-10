Ny rekord for Netflix: Over 300 millioner seere

Blant mylderet av strømmetjenester for filmer og serier er det ingen tvil om at Netflix er den største. Denne uken presenterte det amerikanske selskapet nye tall hvor det kommer frem at de har 109 millioner unike abonnenter verden over abonnerer på tjenesten deres.

Ifølge Netflix betyr det at de har omtrent 300 millioner seere, ettersom et abonnement kan brukes av mange i familien eller for eksempel venner. For første gang passerer også antallet internasjonale abonnenter mengden amerikanere som betaler for Netflix.

Stue-TV-en dominerer

Interessant nok i disse «strømmetider» er det fortsatt TV-en som i hovedsak fungerer som lerret for 65 prosent av seerne, mens kun 15 prosent ser Netflix fra en datamaskin. 20 prosent strømmer på sin side til mobilen eller nettbrettet. Sentralt for dette er nok utbredelsen av integrerte Netflix-apper i de fleste smart-TV-er.

Netflix er kongen også i Norge

Her hjemme i Norge viser tall fra Elektronikkbransjen at Netflix er den soleklare strømmekongen med 49 prosent av det norske strømmemarkedet. TV2 Sumo og HBO Nordic kaprer plassene langt bak, med henholdsvis 16 og 14 prosent av markedet.

Ved årsskiftet abonnerte halvparten av alle nordmenn på minst en strømmetjeneste.

Lojale brukere

Klikk på bildet for å gå til vår oversikt over strømmetjenester. Foto: Niklas Plikk

Enda bedre nytt for strømmegiganten er den ferske rapporten fra analyseselskapet Second Measure som avslører at de amerikanske Netflix-kundene er svært lojale og ser på tjenesten som en «må ha»-tjeneste. Det viser seg også at blant amerikanerne som har Netflix er det kun 20 prosent som også abonnerer på en annen, konkurrerende strømmetjeneste. Til sammenligning abonnerer for eksempel hele 62 prosent av alle HBO Now-kunder på Netflix i tillegg.

HBO Now, som er HBOs rene nettstrømmetjeneste er nå oppe i over 2 millioner abonnenter. Med til dette tallet hører det imidlertid at de fleste av selskapets kunder får det samme innholdet levert gjennom kabel-TV-tilbyderen sin, og da er antallet HBO-kunder oppe i godt over 100 millioner. HBO Nordic, det nordiske datterselskapet, er ikke med i disse tallene.

Amazon Prime har på sin side over 85 millioner abonnenter bare i USA.

