NASA lar deg sende navnet ditt til Mars

Med ujevne mellomrom sender menneskeheten romfarkoster og kjøretøy til Mars, og derfor er også dette – i hvert fall enn så lenge – den eneste planeten vi kjenner til som kan sies å kun være «befolket» av roboter.

Til neste år skal den amerikanske romfartsorganiasjonen NASA sende en ny farkost til Mars, og som det med ujevne mellomrom også har vært anledning til på tidligere turer kan du nå sikre deg en liten plass i historien.

Ved å sende inn navnet ditt til NASAs nettside for landingssonden InSight vil nemlig dette få bli med på reisen i 2018.

Jepp, jeg er med.

Riktignok blant millioner av andre navn og med svært liten skrift – hele sulamitten skal få plass på en brikke ikke større enn en mynt – men likevel. For de fleste av oss vanlige dødelige vil nok dette være det nærmeste vi kommer den røde planeten.

I hvert fall før Musk og kompani får bygd sin nye store rakett.

Skal undersøke planetens indre

Romsonden InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) er pakket med instrumenter for å finne ut mer om hvordan den røde planeten i sin tid ble formet.

Hvis alt går etter planen skal den sendes opp med en Atlas V-rakett en eller gang i løpet av mai måned neste år, for så å lande i en av Mars' vulkanske regioner mot slutten av året.

Lær mer om InSight her eller gå rett hit hvis du i hovedsak er opptatt av å få navnet ditt med på turen. Det er frist ut måneden for å skrive seg på.

Skyvekraft på 230 tonn:

Her tester NASA rakettmotoren som skal bringe mennesker til Mars >>>

(Kilde: BGR)