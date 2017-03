I går fikk også Telia-kunder WiFi-tale, men bare de med en ny iPhone

Apple slapp en ny versjon av iOS i går, som kom med en rekke forbedringer. Nå viser det seg at den også hadde en god nyhet spesifikt for Telia-kunder.

En av Teks lesere kunne nemlig tipse oss om at tale over WiFi nå tilsynelatende oppe og går for Telia-kunder.

Det vil si at du kan bruke det vanlige trådløse nettet ditt hjemme til å føre vanlige telefonsamtaler på telefonen – godt nytt dersom mobildekningen ikke er like god.

Du må oppdatere operatørinnstillingene

Slik ser menyene ut. NB: dette er med engelsk språk. Foto: Kristoffer Torp

Laster du ned den nyeste versjonen av iOS 10.3, er ikke WiFi-talen nødvendigvis aktivert. Da må du først innom innstillingene for å laste ned en egen oppdatering av selve operatørinnstillingene, før du kan ta i bruk tjenesten.

Dette finner du ved å gå inn på iPhonen din og trykke deg inn på Innstillinger – Generelt – Om. Da skal du få opp er spørsmål om du nettopp ønsker å laste ned nye operatørinnstillinger.

Når denne jobben er gjort skal du kunne gå inn i menyene og aktivere WiFi-anrop. Det gjør du vet å trykke deg inn til Innstillinger – Telefon – Wifi-anrop.

Gjelder ikke alle iPhone-modeller

Kristian Fredheim er kommunikasjonsrådgiver i Telia. Foto: Telia

Dog gjelder ikke denne oppdateringen alle Telia-kunder som bruker en Apple iPhone. Den må være av nyere dato for at det skal fungere.

– Det stemmer at vi har sendt ut en oppdatering i forbindelse med Apples nyeste iOS-oppdatering. Denne gjelder for de som har en iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7 og iPhone 7 Plus, forteller kommunikasjonsrådgiver i Telia, Kristian Fredheim til Tek.no.

Og dersom du nå sitter å lurer på om du burde hente ned oppdateringen eller ikke er anbefalingen fra Telia klar.

– Vi vil anbefale alle å hente ned denne nyeste oppdateringen av operatørinnstillingene. Da har du alle de nyeste mulighetene som vi tilbyr kundene våre med disse telefonene, avslutter Fredheim.

Android-brukere må vente

WiFi-tale er foreløpig kun tilgjengelig for iOS, og ikke Android (eller Windows Phone, for den saks skyld). Det er i sterk kontrast til konkurrenten Telenor, som tilbyr WiFi-tale til en drøss av mobiler.

