Nå kan du strømme toppspill fra nettskyen til Mac

Nvidia varsler i dag at Geforce Now for Mac er i betatest i Europa og Nord-Amerika.

Tjenesten fungerer slik at du kan spille spill du allerede eier i Steam eller Battle.net fra en kraftig PC i nettskyen så lenge du har et GeForce Now-abonnement.

Det gjør at du i teorien kan spille på maskiner som ikke har kraftig nok grafikkort til få en tilfredsstillende opplevelse om du spiller lokalt.

100 spill fra skyen

Over 100 spill er støttet i Mac-betaen, blant annet Divinity: Original Sin 2, vilt populære PlayerUnknown's Battlegrounds, Sid Meier's Civilization 6 og The Witcher 3: Wild Hunt. For action- og skytespill vil det bli interessant å se om forsinkelsen er lav nok til at opplevelsen blir god.

Spill som støtter skylagring vil for øvrig la deg starte spillet i Geforce Now og senere fortsette der du slapp i spillet lokalt.

Nvidia lover GTX 1080-ytelse fra serverne i skyen, og mener det bør ta mindre enn et minutt å registrere seg, laste ned klienten og starte opp et spill.

Maskiner fra 2009 til nå

Alle Mac-maskiner med MacOS 10.10 eller nyere fra 2009 og frem til nå er støttet, og Nvidia krever at du har en bredbåndslinje på minst 25 Mbps, men anbefaler minst 50 Mbps.

Geforce Now for Mac er gratis i betaen, men de vanlige prisene er sannsynligvis egnet til å avskrekke mange potensielle brukere.

Da planene om tjenesten ble lansert i januar varslet nemlig Nvidia-sjef Jen Hsun Huang at Geforce Now vil bli priset som følger: 25 dollar (cirka 200 kroner) for 20 timer med strømming fra en virtuell PC med GTX 1060-ytelse eller 10 timer fra en PC med GTX 1080-ytelse.

Det kan fort bli kostbart om du bruker et par hundre timer på et spill.

Annen modell til Shield

Geforce Now kommer også til Windows, men Nvidia har foreløpig ikke annonsert når det skal skje.

Tjenesten finnes også til Nvidia Shield, men der er den mer som en Netflix-aktig abonnementstjeneste for litt eldre spill.

Denne er priset til 7,49 dollar i måneden, altså rundt 60 kroner.