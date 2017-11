Nvidia slipper Star Wars-utgaver av Titan Xp

Nvidia GeForce GTX Titan Xp har en regnekraft på 12 teraflops og er følgelig et av verdens kraftigste grafikkort. Nå slipper Nvidia disse i en begrenset «collector’s edition»-utgave med Star Wars-tema.

For de av dere som både er ihuga Star Wars- og Nivida-fanboys kan det således bli en dyr og/eller frustrerende vinter, ettersom Nvidias Titan-kort både koster mange daler og faktisk kommer i to spesialutgaver: Jedi Order og Galactic Empire.

Jedi Order. Foto: Nvidia

Førstnevnte har det velkjente grønne lyset vi kjenner fra Nvidia, som kombinert med en litt herjet og værbitt metalloverflate skal symbolisere rebellene.

Galactic Empire-utgaven benytter seg av rødt lys og funksjonell design.

Ikke til Norge

Som nevnt er Titan-kort vanskelige å oppdrive her på berget, og de nye samleutgavene blir ingen unntak. Ifølge Nvidias blogg vil de kun være å få i USA, Storbritannia, Tyskland og Frankrike.

Foto: Nvidia

Men vi er jo et reisende folkeslag med venner i mange land. Så hvis viljen er der, bør det ikke være noen umuliget.

Prislappen på 1200 dollar per kort kan dog bli et lite problem – spesielt dersom du trenger begge utgavene for at livet ditt skal bli komplett.

Kortene slippes den 17. november, men skal kunne forhåndsbestilles i Nvidias nettbutikk allerede fra i dag.

Hva med noe litt rimeligere?

TEST: Møt mektige GTX 1080 Ti >>>

(Kilde: Nvidia)