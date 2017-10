Nvidia har lansert GTX 1070 Ti

Ryktene har gått i over en måned allerede, men i dag bekreftet Nvidia den endelig. GTX 10-serien får et nytt medlem: Nvidia GTX 1070 Ti. Kortet er et svar på AMDs slipp av RX Vega 56 tidigere i høst, og søker selvsagt å gjøre livet så surt som mulig for AMD.

– Et overklokkingsmonster

Vi begynner å bli godt kjent med hvordan Nvidias Founders Edition-grafikkort ser ut. Foto: Raymond Yuen

GTX 1070 Ti er en smule høyere klokket enn GTX 1070 ut av boksen. I forkant pekte enkelte rykter mot at GTX 1070 Ti ville være låst til samme frekvenser for både Founders Edition så vel som samtlige tredjepartskort. Det viser seg å stemme.

Frykt likevel ikke, for programvareoverklokking har ikke Nvidia stoppet, og det er neppe tilfeldig at selskapet gjør et poeng ut av at GTX 1070 Ti skal være et aldri så lite overklokkingsmonster for de som ønsker å jekke opp frekvensene og oppnå høyere ytelse enn kortet leverer ut av boksen.

Ytelse mellom GTX 1070 og GTX 1080

Av spesifikasjonene kan vi lese at ytelsen lander et sted mellom GTX 1070 og GTX 1080, med minst avstand opp til storebror. Ifølge Nvidia yter GTX 1070 Ti dobbelt så godt som GTX 970.

Du kan se alle de ryktede spesifikasjonene sammenlignet med dagens kort i GTX-serien i tabellen under.

GTX 1070 Ti får 2432 streamprosessorer, der GTX 1070 har 1920 og GTX 1080 har 2560. Også antall teksturenheter er økt fra 120 til 152 stykker. Igjen, nesten like mange som GTX 1080 har.

På minnefronten får kortet GDDR5-minne fremfor det raskere men mye dyrere GDDR5X-minnet vi finner hos storebror GTX 1080. En kilde Nordic Hardware tidigere snakket med spekulerer i om dette, sammen med det faktum at kortet byr på nesten like mange streamprosessorer som storebroren, er et forsøk fra Nvidias på å gjøre GTX 1070 Ti mer attraktivt for «miners». Sistnevnte har så langt tatt beslag på mange av de nye RX Vega 56-kortene, som ikke er å finne i butikk for spillere men som likefullt fyller lommene til grafikkortprodusentene.

Kommer 2. november og koster fra 4600 kroner

GTX 1070 Ti er tilgjengelig for forhåndsbestilling fra i dag, men salget over disk og utsending starter 2. november. Både Nvidias Founders Edition og en rekke tredjepartskort fra blant annet Zotac, MSI, Asus, Gigabyte, Gainward, Inno3D og EVGA er allerede annonsert. Du kan se hele listen over annonserte kort hos Videocardz.com.

Ifølge Nvidia er veiledende pris for deres Founders Edition og enkelte tredjepartskort 4600 kroner. Dermed plasserer kortet seg også prismessig midt mellom GTX 1070 og GTX 1080. Flere av tredjepartskortene må nok likevel, av erfaring, regnes med å bli vesentlig dyrere enn dette.

Vi kommer tilbake med en test av GTX 1070 Ti neste uke.

Snuser du på en grafikkoppgradering i høst?

Vi har akkurat oppdatert vår grafikkortanbefaling »