Studiolys, fire store skjermer, en god mikrofon, hodetelefoner og et webkamera utgjør scenen når 30 år gamle Kjetil Kippervik skal jobbe.

Den lille arbeidsplassen hans befinner seg i Belfast – Nord-Irlands største by – men egentlig kunne østfoldingen vært omtrent hvor som helst i verden.

Sånn er det når du har hjemmekontor.

På plass ved pulten har Kjetil erstattet navnet sitt med aliaset «Zizaran». Han starter den forhåndsinnspilte introen til dagens strømmeøkt med spillet Path of Exile.

– (...) This is not a one man effort. Everybody here is part of the team. And especially... even if you're not subbed and you're a regular. You guys mean the world to me (...) and like, you guys make my day, every day. And I'm having so much fun streaming (...), and I hope that you guys are having a lot of fun watching me. And I don't really know how to say thank you, exept by pushing this as hard as I can, for as long as I can.

Stemmen som takker seerne tilhører selvfølgelig Zizaran. Sammen med ansiktet er det en stemme som er kjent for tusenvis av mennesker rundt om på kloden.

Fun and games: Slik kjenner de fleste Zizaran. Foto: Zizaran

Slik må det nesten også være når fulltidsjobben er å strømme spillingen sin direkte til folk som ønsker å se på – et fenomen kjent som «Let's Play».

For de som ikke er spesielt interessert i dataspill, vil det nok virke nærmest ufattelig at det finnes millioner av mennesker som heller vil se på andre som spiller enn å spille selv.

Men egentlig er det ikke noe særlig annerledes enn å benke seg foran TV-en for å se på andre som går på ski eller spiller golf.

Foruten underholdningsverdien, kan det å se gode spillere i aksjon være lærerikt, ettersom man fort kan plukke opp tips og strategier som gjør at en selv blir en bedre spiller.

Strømmemaraton på 30 dager

Zizaran er ikke bare en av de største norske spillstrømmerne, han kan sies å være litt kjendis i de kretsene også. På den gamingfokuserte strømmeplattformen Twitch.tv, som byr på omtrent 2,2 millioner kanaler og har 15 millioner aktive brukere hver dag, skal Zizarans kanal ha vært den 15. mest sette kanalen i desember.

Det betyr at flere millioner mennesker mennesker var innom og så på Zizaran spille den måneden. Og han lå så avgjort ikke på latsiden.

På 30 dager, fra den 8. desember til ut den 6. januar, strømmet han nemlig i over 505 timer – noe som etter alt å dømme er en uoffisiell verdensrekord. I hvert fall på Twitch.

Ja, hvordan ser egentlig du ut etter å ha spilt i 38 strake timer? Foto: Zizaran

Litt kjapp tasting på kalkulatoren forteller oss at han da i snitt har spilt nesten 17 timer i døgnet over den perioden. Et døgn har som kjent ikke har mer enn 24 timer, så det betyr at det ikke er mer enn syv timer igjen å gjøre andre ting på.

Som å sove, spise, dusje eller bare slappe av. For ikke å snakke om å rekke noe som ligner en slags julefeiring – hans 30 dager varte jo både over jul og nyttår.

Hva får egentlig en relativt vanlig fyr til å gå gjennom en slik spillmaraton?

Ga seg selv ett år

Det er litt over tre år siden Kjetil for alvor startet sin spesielle karriere.

I 2015 er han ferdig med sin bachelorgrad i Computer Science på Queens University of Belfast. Men det er hverken ytterligere studier eller konvensjonelle jobber som står på planen.

Drømmen er å kunne leve av å spille dataspill, og i hovedsak satser han på at Amazons strømmeplattform Twitch.tv skal hjelpe ham på vei. I oktober får han start på sin egen kanal under aliaset Zizaran.

Han har et klart mål, og har gitt seg selv en tidsfrist.

– Jeg håpet på å bli Twitch-partner innen seks måneder, men hadde tenkt å fortsette i et helt år før jeg gav opp, forteller han.

To ledende spillstrømmingsplattformer Verden over er det stor interessen for å se på folk som spiller dataspill. Ikke bare gjelder dette for e-sport i form av turneringer og ligaspill, men også gode spillere som ganske enkelt gjør sin greie. YouTube er Googles kjente videostrømmeplattform. Her er det lite krav til direkte interaksjon, ettersom det er mest vanlig at spillerne laster opp ferdige spilløkter. På YouTube kommer inntektene hovedsaklig fra reklame, og derfor er antall visninger viktig. 55 prosent av disse inntektene går til den som lager innholdet, resten til YouTube. Twitch.tv er Amazons gamingfokuserte strømmetjeneste. Her er det i større grad lagt opp til at publikum skal se spillingen live, for da også å kunne kommentere og kommunisere med spillerne direkte. Inntektene på Twitch kommer fra reklame, donasjoner og sponsorer, samt abonnenter for de som har status som partnere. Opptil 70 prosent av abonnementsinntektene går til spilleren, resten til Twitch.

På Twitch er det flere forskjellige måter for innholdsprodusenter å tjene penger på – som reklame, donasjoner og sponsorer. Men det er det såkalte partnerprogrammet som er den hellige gralen.

I tillegg til at partnere får visse spesialfunksjoner i sine kanaler, får de også mulighet til å ha abonnenter som betaler for seg. Til gjengjeld får abonnentene visse fordeler og goder fra den aktuelle kanalen.

Men det er bare de beste og mest iherdige strømmerne som får tilbud om partnerstatus. Zizaran var derfor ganske så fornøyd da han ble partner allerede etter 5–6 uker.

Kanalen hans har vokst jevnt og trutt siden 2015. Ifølge Zizaran har han vanligvis 2000 abonnenter som betaler inn fem amerikanske dollar i måneden for å følge ham. På hans Twitch-side kan vi se at donasjonene kan være på flere tusen dollar.

Disse to tusen abonnentene var i hvert fall normen før Zizaran tok fatt på maratonløpet i desember.

– Det var mye hype rundt denne rekorden, så jeg hadde over ti tusen abonnenter på det høyeste, avslører han.

Hvor mange «faste» abonnenter han ender opp med når støvet etter rekordløpet har lagt seg, gjenstår å se. Men etter alt å dømme har stuntet gitt kanalen hans et solid løft.

Fire fridager på tre år

Det kan være lukrativt å drive med spillstrømming, og umiddelbart kan det også høres ut som verdens enkleste jobb.

Zizarans «kontor» med utstyret han bruker for å strømme på Twitch. Foto: Zizaran

Men det krever mye arbeid og gir lite fritid. For dersom du ikke står på og leverer varene dag etter dag etter dag, forsvinner seerne og abonnentene til en annen kanal. Da forsvinner pengene også.

Zizaran er klar på at han virkelig har jobbet for å få abonnenter og en fast seerskare.

– Det som kan være hardt med strømming, er at du kan ta fri når du vil, mens det beste er å ta så lite tid av som mulig. Siden jeg startet 2015, har jeg tatt fire fridager til meg selv for å slappe av litt. Alle de andre dagene jeg ikke har streamet har vært til ting som bryllup, begravelse eller å reise til TwitchCon og sånne ting.

De siste tre åra har han altså ikke hatt noe ferie å snakke om, og det er heller ikke sånn at han tar helgefri. Lange arbeidsdager er det også.

Ifølge Twinge.tv, som er en statistikkside for Twitch-strømmere, har Zizaran strømmet i nærmere 11 500 timer. Fordelt på de drøyt 1200 dagene som har gått siden han startet opp i oktober 2015, gir det oss et snitt på ni og en halv time per dag.

Ja, det er for hver eneste dag i uka, året rundt. Heldigvis er Zizaran veldig glad i å spille.

– Jeg har likt å spille siden jeg var rundt seks år gammel, og jeg spiller fortsatt for meg selv når jeg er ferdig med å strømme på Twitch. For meg er dette drømmejobben!

Fokus på formen

Mange av oss kjenner til den parodiske gameren som bor i foreldrenes kjeller og lever på en diett av ostepop og cola. Zizaran er ikke helt i den ligaen, ikke engang når han spiller døgnet rundt.

Hos ham har nemlig det helsemessige fått en ganske høy prioritering.

– Jeg konsulterte med lege måneden før jeg starta på rekordforsøket, og tok blodprøver for å være sikker på at jeg var i bra form, forteller Zizaran.

Forberedt: Zizaran la ut dette bildet av kjøleskapet sitt før han startet. Foto: Zizaran

Han opplyser også om at han prøver å ta en 90 sekunders pause hver time, og at han har en heve-/senkepult som gjør det enkelt å skifte mellom det å sitte og stå. Ikke bare er det et pluss for kroppen, men det gjør det visstnok også enklere å holde seg våken under lange strømmeøkter.

Han hadde en detaljert plan for hvor mye han skulle spille under rekordforsøket også.

– Vi holdt et regneark for å planlegge hvor mange timer jeg skulle gjøre hver dag. De første fire øktene var på 39 timer, 28 timer, 29 timer og så 28 timer igjen. Jeg sov cirka seks eller syv timer mellom de fire lange, og etter det gjorde jeg litt over 16 timer hver dag. Jeg klarte å få cirka seks timer søvn hver dag, bortsett fra de tre siste dagene – da sov jeg bare fire timer, forteller Zizaran.

Når både kropp og sinn skal holde ut en lang måned med mye spilling, er det naturligvis viktig med et anstendig kosthold. I forbindelse med maratonmåneden var han påpasselig med å holde seg unna spesielt usunn mat.

– Jeg hadde et par venner som hjalp meg med å kjøpe inn ting og lage mat en gang i blant, så jeg hadde faktisk ikke en eneste takeaway-middag gjennom maratonen. Maten var litt variert, en del kylling og kjøttdeig og mye frukt og nøtter.

Men han innrømmer at det ble litt mer cola enn planlagt.

– Neppe helseskadelig

Men hvordan tar en sånn økt på rent helsemessig, lurte vi, og fikk huket tak i Ståle Pallesen, som er søvnforsker og professor i psykologi ved Universitetet i Bergen.

Ståle Pallesen er søvnforsker og professor i psykologi ved UiB. Foto: Ståle Pallesen

– Om du er sunn og frisk og i en kortere periode sover seks timer per døgn, som er under det anbefalte syv til ni timer, er dette neppe helseskadelig, sier han.

Pallesen regner med at det ville gått greit med mindre søvn også, og peker på småbarnsforeldre som et eksempel. Men han vil på ingen måte anbefale det.

– Det er vanskelig sette en eksakt grense på dette, ettersom søvnbehovet er noe individuelt, og reaksjonene på søvnmangel er varierende. Det finnes jo også eksempler på personer som har satt rekorder i søvndeprivasjon og som har vært våkne i over 200 timer uten varige men. Men det er neppe sunt – særlig i lengden, påpeker professoren.

Sånn sett er han mer bekymret for alle som vanemessig sover betydelig mindre enn det de burde – herunder en stor andel skoleungdom og yngre. Da er er det snakk om økt risiko for hjerte- og karsykdommer, metabolske forstyrrelser og muligens demens.

Og så var det dette med disse usedvanlig lange spilløktene da.

– For den intensive spillaktiviteten ser jeg heller ingen direkte skadelig effekt på psyken. Men over perioden vil det jo ikke være tid til fysisk trening, noe som vil være negativt for helsen på sikt. Det er også en viss risiko for senebetennelse og slitasjeskader, minner Pallesen om.

En travel jul

Jula er en tid da mange prioriterer god mat og samvær med familien. Men midtveis i rekordforsøket er det naturligvis spillstrømmingen som er i fokus hos Zizaran.

Julestemningen er det likevel ikke noe å si noe på, for i anledning høytiden er han ikledd nissedrakt. På julaften, etter å ha strømmet i drøye seks timer av dagens seksten timers lange økt, pakker han opp noen gaver som foreldrene la igjen da de var på besøk i november.

Oppakkingen gjør han selvsagt foran kamera.

Og mens nordmenn flest samler seg til tradisjonell julemiddag, er det hverken ribbe eller pinnekjøtt på menyen hos Zizaran. En venn har dog vært innom med litt kalkun, en vanlig julerett hos irene.

Med grønnskjerm blir det jo enkelt å sette julestemningen. Foto: Zizaran

Å frivillig tilbringe jula foran dataskjermen og kameraet vil sikkert høres stusselig ut for noen, men for Zizaran er dette en del av «servicen» på kanalen.

– Det ble jo ekstra mange timer i jul i år, men hver jul gjør jeg faktisk veldig lange streams fordi det er så mange som er helt alene og ikke har noen å feire jul med eller må jobbe og lignende. Selvmordsstatistikker er også veldig høye over jula, så jeg synes det er viktig å streame mye da det kan være hardt å være alene.

Med mange seere, folk som kommenterer og innkommende meldinger på slikt som Twitter og kommunikasjonstjenesten Discord, er tanken at det ikke skal bli så ensomt likevel – hverken for Zizaran selv eller de som er innom kanalen hans.

Ingen offisiell rekord

streamed by a single streamer by around 505 hours 26 minutes, been an insane journey, im gonna go get some sleep, thank you all for all the hosts, viewages support and love, i'll stream tomorrow at some point, not setting an alarm though! — Zizaran (@Zizaran) 7. januar 2019

Den 7. januar la Zizaran ut Twitter-meldingen over. Han var da nettopp ferdig med sin 30-dagers maraton, og klokket inn en total strømmetid på 505 timer og 26 minutter. Så vidt vi vet er det ingen andre som har strømmet mer over et slikt tidsrom uten å benytte seg av opptak eller noen former for automatisering.

Zizaran, en «happy streamer». Foto: Privat

Men å få en bekreftelse fra Twitch på at det faktisk er en rekord har vært mindre enkelt. Chase (ja han har tydeligvis bare ett navn), som er PR-direktør i Twitch, ønsket ikke å kommentere vårt spørsmål om det er en verifiserbar rekord.

Vi kan forstå at Twitch prøver å tone ned akkurat dette.

For selv om en del mennesker tydeligvis takler å gå en måneds tid med lite søvn, er det som vi har vært inne på ikke anbefalt. Noen kan fort gå på en skikkelig smell dersom de halser etter en slik rekord uten en plan og erfaring.

Og folk kommer til å prøve, mener Zizaran.

– Det er flere som har lyst til å sette ny rekord nå. Jeg håper at alle andre som prøver noe sånt er ansvarlige og gjør så mye de kan for å ta vare på helsa.

Selv har han egentlig ikke planer om noen nye rekordforsøk.

– Det ville i så fall vært hvis noen slår rekorden – da ville jeg prøvd å ta den tilbake!