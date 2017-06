Norges Nintendo-distributør: – Stor risiko for at tilbudet ikke klarer å møte etterspørselen

De første norske prisene for Nintendos etterlengtede SNES Classic har dukket opp hos en håndfull nettbutikker. Foreløpig har vi sett priser hos Cdon.no, Proshop.no og Netonnet.no, som alle satte prisen til rett under 1500 kroner. Proshop har imidlertid hevet prisen sin til 1799 kroner.

Proshop og Cdon lar deg nå forhåndsbestille den lille spillkonsollen, og det står fortsatt at det er en forventet utsendelse mellom 29. september og 4. oktober.

Netonnet hadde også åpnet for forhåndsbestilling i begynnelsen, men skriver at de måtte fjerne muligheten:

«Vi har midlertidig valgt å ta bort forhåndsbestilling av produktet til vi har fått mer info fra leverandør om hvor mange enheter som er tilgjengelig». De skriver også at prisen vil justeres så fort de får en oppdatert pris fra leverandøren.

Fortsatt ikke utsolgt

Mikael Kolding, markedssjef i Proshop, sier etterspørselen har vært høy, men at de fortsatt har noen spillkonsoller igjen.

I en e-post til Tek.no forklarer Proshop.nos markedssjef, Mikael Kolding, hvorfor de har satt prisen såpass høyt:

– Vi har vært i dialog med den danske Nintendo-distributøren, og vi har fått bekreftet at vi får noen enheter, men sett i forhold til etterspørselen er det snakk om veldig få enheter. Det er derfor vi har satt den nåværende prisen, og vi har også satt en begrensning på én enhet per kunde, for å unngå at kunder kjøper dem bare for videresalg.

– Hvordan er pågangen? Er det mange som har forhåndsbestilt?

– Vi har fått mange, men faktisk ikke så mange som vi kan selge. Vi anbefaler kundene å bestille så raskt som mulig. Jeg forutser at vi er utsolgt innen få dager.

– Vet dere om det blir flere forsendelser, eller er det bare ett parti med konsoller dere får inn?

– Vi forventer at vi i løpet av i år får to forsendelser fra Nintendo, men trolig ikke mer. Men vi gjør alt vi kan for å skaffe flere.

Nøyaktig hvor mange enheter de har fått inn, eller skal få inn, ville ikke Kolding uttale seg om.

– Stor risiko for at tilbudet ikke klarer å møte etterspørselen

Slik ser den amerikanske versjonen av SNES Classic ut. Foto: Nintendo

Selv om Nintendo har sagt at de skal produsere betydelig flere SNES Classic-konsoller enn de gjorde i fjor av NES Classic, blir de trolig solgt ut veldig raskt likevel.

Det blir også bekreftet på Nintendo Norges nettsider og i en e-post fra Inga Brit Brækken hos Bergsala til Tek.no:

– Vi kan bekrefte at Nintendo vil produsere flere Nintendo Classic Mini: SNES-konsoller enn de gjorde av Nintendo Classic Mini: NES-konsollen, skriver Brækken, og fortsetter:

– Jeg kan også legge til at vi allerede har merket at det er en veldig stor interesse for denne nye spillkonsollen, og at det er en stor risiko for at tilbudet ikke klarer å møte etterspørselen. Vi har fra Bergsalas side derfor snakket med alle forhandlerne våre slik at de vet nøyaktig hvor mange eksemplarer de kommer til å motta, og akkurat nå finnes det ingen indikasjon på at vi kommer til å få tilgang til flere konsoller i Norge på et senere tidspunkt.

Selges allerede for skyhøye priser på Ebay

Britiske nettbutikker gikk tom for SNES Classic så fort de la den ut for forhåndsbestilling. Flere av de som klarte å forhåndsbestille et eksemplar har allerede lagt dem ut – og solgt dem – på Ebay for skyhøye priser. Den dyreste skal ifølge Gizmodo ha gått for 390 dollar – nesten 3300 kroner. Og dette er før spillkonsollen engang har kommet i butikkene.

Det har fortsatt ikke skjedd her i Norge, trolig fordi verken Cdon eller Proshop ser ut til å garantere at alle som har forhåndsbestilt produktet faktisk vil få dem. Finn-torget er imidlertid fullt av annonser for fjorårets NES Classic, som selges for godt over 2000 kroner. Dermed blir prisen for forhåndsbestilte SNES-konsoller neppe lavere enn 2000 kroner...

I mellomtiden kan du lese lanseringsnyheten av konsollen:

