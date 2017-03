Norge er nå først i køen når det skal lanseres nye Surface-enheter

Vi bommet riktignok litt med datoen, men våre opplysninger var riktige: Microsoft offentliggjorde i dag at Surface Book blir tilgjengelig i Norge fra og med 20. april. Forhåndsbestillingen starter i dag.

Vi har allerede hatt maskinen inne til test, og den kan du lese her. Vi får også etter hvert inn Performance Base-modellen.

Wave 1 = Norge først i rekka

Microsoft sjef for Windows og Devices i Norge, Christian Almskog, er godt fornøyd med at Norge nå er i første rekke for lansering av nye Surface-enheter. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

På en pressebrief nylig kunne en fornøyd sjef for Windows og enheter i Microsoft, Christian Almskog, proklamere at Norge og Norden nå er i «Wave 1» for nye Surface-lanseringer, noe som betyr at vi vil være først i køen for nye produkter etter hjemmemarkedet i USA.

Han pekte blant annet på at Norge i andel av befolkningen er verdens beste Windows-land, og at vi har kjøpekraft nok til å kunne handle premium-enheter som Surface-produktene jo er. Han sa også at man ved å forene krefter med Microsoft i Sverige, Danmark og Nederland har oppnådd en langt større slagkraft overfor Microsoft sentralt i USA.

Det har blant annet ført til at vi altså endelig får tilgang til Surface Book her på berget, selv om den langt fra blir billig.

Billigste utgave har en veiledende pris på 15.990 kroner, mens den heftigste modellen med opptil 16 timers batterilevetid, 16 GB RAM, 1 TB SSD-lagring og Geforce GTX656M-grafikk veiledende vil koste 36.000 kroner.

Microsoft sier samtidig at de forventer størst salg i bedriftsmarkedet, og der er gjerne betalingsvilligheten større.

TEST: Macbook Pro 13 med Touch Bar: De har ikke ødelagt nye MacBook Pro, heldigvis

Surface Studio kommer trolig

Almskog meldte også at han forventer at Microsofts Surface Studio, som vi syntes var meget lekker da vi tok en kikk på den under lanseringen i New York i november, også er på vei til Norge. Han hadde imidlertid ingen konkret dato å vise til.

Almskog pekte på at Norge langt på vei er et Mac-land, men at både Surface Book og Studio er egnet til å skape et paradigmeskifte innenfor typiske Mac-bransjer som grafisk bransje, reklamebyråer, arkitektfirmaer og liknende.

Vi kommer selvfølgelig med oppdateringer så fort vi vet mer om norgeslansering av Surface Studio.