Dette er strømmetjenesten nordmenn er mest fornøyd med

Netflix er den desidert største strømmetjenesten i Norge, men det er visst ikke norske brukeres favoritt.

EPSI Rating, som har undersøkt hvor tilfredse nordmenn er med deres strømmetjenester, viser at Viaplay har de mest fornøyde kundene.

Mindre fornøyde enn i fjor

Stort sett er vi ganske fornøyde med strømmetjenestene våre, skal vi tro EPSI. Undersøkelsen deres viser at brukere opplever de får mye for pengene og at de er ganske lojale overfor strømmetjenestene de abonnerer på. Men samtidig som strømmetjenester har blitt vanligere har også forventningene økt – både når det gjelder brukervennlighet, kvalitet og innhold. Derfor har også tilfredsheten gått ned fra fjoråret.

– Målingen avdekker en liten tilbakegang når det gjelder tilfredsheten, men resultatet er fortsatt godt og vesentlig bedre enn tilfredsheten med for eksempel TV-distributørene, sier Fredrik Høst i EPSI Rating Norge.

Netflix på bunn

Skandinaviske Viaplay kommer best ut av årets EPSI-undersøkelse, og det er visst særlig barnefamilier som foretrekker tjenesten. Slik fordelte tallene seg, hvor høyere tall er bedre:

Foto: EPSI

Vi spurte daglid leder hos EPSI, Fredrik Host, om hvordan han tolker tallene og den store forskjellen mellom Viaplay og Netflix:

Daglig leder i EPSI, Fredrik Høst.

– Viaplay er nok et mer bevisst valg for mange i motsetning til Netflix – som «alle» har. Også Netflix har sine begrensninger på innhold og mangler sport. Netflix har mye innhold – mange synes vel at det er mye som er lite relevant. Folk vil heller ha bedre innhold fremfor mer innhold. Samme tendens ser vi innen TV-distribusjon. Og så dreier dette seg om å treffe sine kunder med innhold som passer. Jeg tror Viaplay treffer godt og har en litt familieorientert profil, sier Høst til Tek.no.

Slik kom de frem til tallene

Resultatene til EPSIs undersøkelse kommer som et resultat av 750 telefonintervjuer, hvor kundetilfredsheten beregnes basert på tre spørsmål: Hvor fornøyd du er i alt, hvor fornøyd du er i forhold til forventningene og hvor nært leverandøren ligger den perfekte strømmeleverandøren. Dette blir vurdert på en skala fra 1 til 10. Deretter følger omtrent 60 spørsmål for å forklare forskjellene i kundetilfredsheten.

Nøyaktig hvordan de forskjellige strømmeleverandørene scorer på de individuelle punktene vil ikke EPSI ut med offentlig. Denne informasjonen er forbeholdt selskaper som betaler dem for full tilgang til rapporten deres. Dermed får vi bare se totalscoren, som altså viser at Viaplay havner på topp, etterfulgt av TV 2 Sumo og HBO.