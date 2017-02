Nordmenn blir kresnere – kjøper dyrere elektronikk

– På tvers av alle kategorier kjøper nordmenn stadig dyrere og mer avanserte apparater, sier kommunikasjonssjef Marte Ottemo i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Tirsdag morgen holdt organisasjonen pressekonferanse, hvor de ga ut bransjetall og statistikk for elektronikkåret 2016. Den totale omsetningen i elektronikkbransjen økte med 2,8 prosent sammenlignet med året før, og ender på 33,2 milliarder kroner, opp fra 32,9 milliarder i 2015.

En trend som ble synlig i løpet av fjoråret er at nordmenn skifter ut produktene sine sjeldnere, men likevel bruker mer penger på elektronikk enn før.

Kommunikasjonssjef i Stiftelsen Elektronikkbransjen Marte Ottemo ser lyst på elektronikkåret 2017. Foto: Michael Selbekk, Tek.no

– Jeg tror vi har blitt obs på at man gjerne vil ha kvalitetsprodukter som varer litt lenger, og dette vil ha påvirkning på hvor ofte man bytter ut produktene sine, sier Ottemo.

Hun tror denne trenden kommer til å fortsette å utvikle seg etter hvert som pris og kvalitet på produktene øker.

– Det tar stadig lengre tid for folk å bytte ut produktene sine. For eksempel mobiltelefonen beholder vi nå i nesten 33 måneder før vi kjøper ny. Salget av kjøkkenutstyr går ned, men vi ser også der at nordmenn kjøper dyrere produkter som holder omsetningen oppe, sier Ottemo.

Hopp i mobilmarkedet – nedgang for smartarmbånd

Til tross for at nordmenn beholder mobilene sine lengre enn tidligere, var 2016 likevel et vekstår for mobilmarkedet. Det er første gang vi har sett en vekst på mobilmarkedet siden 2013, og antallet solgte enheter økte fra 1,85 millioner i 2015 til 2 millioner solgte enheter i 2016.

– Mobiltelefonen er fortsatt blant nordmenns viktigste eiendeler, og vi velger gjerne også flaggskipmodellene fra de ulike produsentene. Mobilen er noe man tar med seg overalt, og har også blitt en identitetsmarkør for mange. Derfor velger mange å legge mye penger i smarttelefonen sin, sier Ottemo.

Salget av smartarmbånd i 2016 fikk ikke den doblingen Elektronikkbransjen spådde i fjor. Salget gikk tvert imot ned. Foto: Ole Henrik Johansen, Tek.no

Dette vises i den totale omsetningen i mobilmarkedet, som økte fra 7,8 milliarder kroner i 2015, til 9 millarderkroner i 2016, en oppgang på 15,8 prosent.

Salget av smartarmbånd gikk faktisk ned i 2016, noe som er stikk i strid med Elektronikkbransjens spådom i fjor. For omtrent nøyaktig ett år siden fikk vi fortalt av dem at hele 800 000 nordmenn var forventet å kjøpe et smartarmbånd i 2016 – en dobling fra 2015. Denne salgseksplosjonen skjedde aldri, og i realiteten gikk salget ned, fra 480 000 solgte enheter i 2015 til 440 000 i 2016. Årsaken skal være en «metning i markedet», får vi høre fra Ottemo.

Salget av smartklokker fikk derimot en kraftig vekst på 33 prosent, og økte fra 240 000 enheter i 2015 til 320 000 i 2016.

DAB-alvoret begynner å demre

Kun fem prosent av nordmenn kjøpte DAB-adapter til bil i løpet av fjoråret. Foto: Shutterstock

Det merkes på salget av DAB-radioer at 2017 er året da FM-nettet slukkes. I 2015 lå salgstallet på 740 000, og i 2016 økte dette til 965 000 solgte DAB-enheter. Dette gjelder på tvers av bilradio, bord- og bærbare radioer.

Bare fem prosent av av nordmenn oppgir at de har skaffet seg en DAB-adapter i 2016, men 26 prosent sier de planlegger å skaffe seg en i løpet av dette året.

TV-salget går ned, men størrelsen går opp

Stadig flere kjøper større TV-er. Foto: Ole Henrik Johansen, Tek.no

Det totale TV-salget synker også med tre prosent mot fjoråret, men nordmenns kjøp av dyrere og mer avanserte modeller, med større skjermer og 4K-oppløsning, gjør at omsetningen fikk en oppsving på ett prosent.

Omtrent hver fjerde TV som ble solgt i 2016 hadde 4K-oppløsning, og over 40 prosent av TV-ene var mellom 55 og 65 tommer.

Mobilkameraet får fortsatt skylden for fotofallet

Verdien for fotomarkedet sank med hele 38 prosent i 2016, fra 1,05 milliarder i 2015 til 622 millioner kroner i fjor. Ottemo trekker frem én spesiell grunn til nedgangen: mobilkameraene.

– Det har vært en utvikling på mobilkameraene som er veldig god, men dette spiser av kameramarkedet. Spesielt blant de som ikke er entusiaster, men som vil ha et kamera det kan ta med seg rundt og knipse med, ser nå færre behovet for et eksternt kamera når bildene man tar med telefonen begynner å bli såpass gode, sier Ottemo.

Et lyspunkt blant de røde tallene er at salget av kompakte systemkamera stiger nesten 17 prosent, fra 12 000 til 14 000 enheter.

Spennende fremtid for VR og «smarte hjem»

Fem prosent av nordmenn oppgir at de eier et VR-produkt. Oppsiktsvekkende høyt? Foto: Eirik Helland Urke, TU Media

Om hva som kan bli det store, nye i 2017 er Ottemo spent på å se hvordan Virtual Reality kommer til å utvikle seg.

Det fins ikke tall fra bransjen om hvor mange som har gått til innkjøp av VR-produkter, men en spørreundersøkelse oppgir 5 prosent at de eier et VR-produkt. Dette inkluderer alle løsninger, også slike som Google Cardboard.

– Også dette med smarte hjem og smarte biler skal det bli spennende å følge med på i 2017, sier Ottemo.

