Nokias helsprø PureView-mobil ser ut til å være ekte

Allerede i første uke på det nye året har det lekket bilder av det som kan bli en av de mer interessante mobilene i år. Den kjente Twitter-brukeren Evan Blass, kjent for å jevnlig lekke offisielle mobilbilder lenge før de skal slippes, har nå avslørt det som skal være Nokia 9 PureView.

Pureview-navnet har bare blitt gitt Nokias ypperste kameramobiler, og gjenopplives nå av HMD Global, selskapet som står bak Nokia-navnet i dag.

Sju sirkler, fem kameraer

Foto: Evan Blass/Twitter

Som sine forgjengere er det kameraet, eller rettere sagt kameraene, som er det åpenbare fokuset på den kommende mobilen. Hele fem forskjellige kameralinser skal jobbe sammen for å fange inn så mye lys og informasjon som mulig, og vil ifølge lekkasjene kunne hente inn ti ganger mer lys enn andre smartmobilkameraer.

I tillegg til de fem kameralinsene er det også runde utskjæringer for blits og sensorer - muligens lasersensor for fokus og kanskje også måling av fargetemperatur eller lignende. Til sammen er det sju sirkler i det som ligner et glassfelt øverst på mobilen.

Fingerleser i skjermen

I tillegg til kamerasamlingen på baksiden skal mobilen også skilte med en del triks på framsiden, ifølge nettstedet MySmartPrice.

Den 6 tommer "2k"-skjermen skal ha fingeravtrykksleser innebygd i skjermen, noe bare en håndfull andre toppmodeller kan skryte av i dag. Mobilen skal angivelig drives av en Snapdragon 845-prosessor, på lik linje med de beste Android-mobilene fra 2018, men ikke Snapdragon 855, som antas å være i drivkraften i nye toppmodeller som kommer i 2019.

Det ryktes også at mobilen vil være utstyrt med 6 GB arbeidsminne, 128 GB lagringsplass og trådløs lading.

Lanseres trolig snart

Lanseringsdatoen for Nokia PureView 9 er fortsatt usikkert, men ifølge Engadget nevnes slutten av januar som et potensielt avsløringsvindu. Det virker dog litt underlig, siden den i så fall vil vises frem midt mellom to store teknologimesser. Verdens største forbrukermesse, CES, går av stabelen om bare et par dager i Vegas, mens den store mobilkonferansen Mobile World Congress er satt til februar.

I fjor holdt Nokia igjen mange av sine største lanseringer til nettopp MWC-messen, og det er ikke utenkelig at de gjør det samme i år, med Nokia PureView 9 som det største trekkplasteret.