Nokia er tilbake!

Det har lenge, lenge gått rykter om at Nokia skulle kaste seg ut i mobilmarkedet igjen, etter at de for en del år siden måtte legge inn årene og i første omgang selge seg til Microsoft. Deretter ble hele satsingen mer eller mindre nedlagt, og det eneste vi har sett så langt er et nettbrett på Android-platformen – Nokia N1 – samt den til nå Kina-ekslusive Nokia 6-smarttelefonen.

I dag trekker imidlertid Nokia sløret av en hel portefølje av mobiler, deriblant to lillebrødre til den nevnte toppmodellen, og slipper dessuten Nokia 6 globalt. Dermed kan også vi som ikke er kinesere skaffe oss en Android-drevet Nokia om vi ønsker det.

For de nostalgiske vil det nok dessuten være en gladnyhet at den smått legendariske Nokia 3310 nå relanseres i ny drakt, med 22 timers taletid, redesignet ytre og nye farger – samt en hyggelig pris på knappe 49 euro – eller rundt regnet 430 kroner.

Nye Nokia 3310 har klare likhetstrekk med den gamle modellen. Bilde: Nokia

Grensesnittet er naturligvis nytt, og designet er forandret en del. Telefonen er blitt betydelig tynnere, men skal fortsat være svært holdbar og pålitelig, ifølge Nokia selv.

For de født på omtrent samme tid som undertegnede – eller senere – så kan det opplyses om at Nokia 3310 er den mestselgende «feature»-telefonen noensinne, og om du ser for deg en arketypisk Nokia-telefon, ja, så er det mest sannsynlig Nokia 3310 du har i hodet. Og foreldrene dine har nok selv eid minst én slik – som ikke flere.

Nokia 6, Nokia 5 og Nokia 3

Nokia 3- porteføljen. Foto: Nokia

I tillegg til den relanserte 3310, så lanserer Nokia nå også både Nokia 6 og to lillebrødre, Nokia 5 og Nokia 3, på det globale markedet. Alle de tre telefonene er smarttelefoner, og alle tre har et nokså gjenkjennelig design. Røttene trekkes tydelig tilbake mot Lumia-serien, som var Nokias Windows Phone-satsing.

Her satser man imidlertid på et «renere» og mer minimalistisk utseende enn tidligere, med mindre prangende farger og litt lettere tilvennelig design. Og kanskje aller viktigst: med Android på innsiden.

Nokia 5- porteføljen. Foto: Nokia

Alle tre har en ramme i aluminium, men der både Nokia 5 og Nokia 6 ser ut til å få bakside i kurvet glass (såkalt 2,5D-glass) ser Nokia 3 ut til å måtte klare seg med plast på baksiden. Vi har ikke fått alle detaljene enda, så det tas forbehold om noen små feil her.

Skjermstørrelsene vet vi imidlertid sikkert. Nokia 6 har en skjerm på 5,5 tommer, og en oppløsning på 1 920 x 1 080 piksler. Nokia 5 har på sin side en 5,2 tommer skjerm med 1 280 x 720 piksler, mens Nokia 3 må klare seg med 5 tommer og det vi antar er samme oppløsning som 5-ern.

Nokia 6- porteføljen. Foto: Nokia

Prisene blir henholdsvis 229 euro, 189 euro og 139 euro – eller 2 100 kroner, 1700 kroner og 1 250 kroner. Med norske avgifter og slikt i tillegg vil du nok fort kunne plusse på en tusenlapp oppå dette, om ikke mer.

I tillegg lanseres det nå en helt spesiell «Arte Black Limited Edition» av Nokia 6, som vil koste fra 2 700 kroner. Om denne kommer hitover med det første vites ikke, men det virker å være samme materiale som Apple benytter i sine «Jet Black»-versjoner som skal være salgstrikset også her. Eller, på godt norsk, pianolakk.

baksiden av Nokia 3. Foto: Nokia

Får vite mer senere

Det er ikke all informasjon som ligger på bordet enda, og spesielt om Nokia 3 og Nokia 5 er det lite vi vet. Vi har fått vite at Nokia 5 får aluminiumskropp av den såkalte 6000-serien og IPS-skjerm, og at begge modellene har Gorilla Glass på fremsiden. Prosessoren i Nokia 5 skal være den ikke så imponerende Snapdragon 430, med Adreno 505-grafikk. Kameraet sies det så langt lite om, men Nokia 3 får et hovedkamera på knappe 8 megapiksler.

Sannsynligvis vil kameraet i Nokia 5 bli noe bedre enn dette, men hva systembrikken i Nokia 3 er blir spennende. Sannsynligvis snakker vi om en Snapdragon 200-serie-brikke, eller en MediaTek-produsert sak.

Når telefonene kommer hitover eller hva den endelige prisen blir her vites ikke. For flere bilder, sjekk bildekarusellen nederst!

Nokia er ikke den eneste som lanserer mobiler nå:

SNIKTITT: Her er nye LG G6 »