Nok et mobilselskap går dukken: Hudya kjøper Telipol

Mobiloperatøren Telipol, som lenge har vært blant de aller billigste i det norske markedet, blir kjøpt opp av Hudya Group. Det melder selskapet i en pressemelding mandag morgen.

Hudya overtar dermed Telipols rundt 15 000 mobilkunder, og nok et norsk mobilselskap vil bli historie. Det er ikke lenge siden Chess og Hello sa takk for seg, for eksempel.

– Vi har vært på utkikk etter den mest lønnsomme porteføljen i markedet som et tilskudd til Hudya-plattformen, og har endt opp med å kjøpe Telipols kundeportefølje, sier Hudya Group-sjef Børge Leknes.

– Vanskelig å drive videre

Overføringen av kundene skal skje 1. desember. Kundene trenger ikke å bytte SIM-kort, opplyser Telipol til Tek.no.

Forretningsutvikler Thomas Daykin Johansen i Telipol sier det rett og slett ble vanskelig å drive selskapet når de begynte å få såpass mange kunder.

– Med betingelsene som er i dagens mobilmarked er det vanskelig å tjene penger, og i hvert fall når du er liten. Vi har heller ikke hatt noen flere strenger å spille på, som strøm, forsikring eller andre produkter. Vi anså at dette var det beste tidspunktet for å selge, i den forstand at kundene får samme avtale som tidligere, og i tillegg kan få billig strøm og forsikring, sier Johansen til Tek.no.

Han sier Telipol vil jobbe med å «rydde opp i det gamle» i en periode fremover, og at selskapet etter hvert vil bli avviklet, sannsynligvis i løpet av andre kvartal 2019. Telipol hadde et resultat før skatt på cirka minus 1,75 millioner kroner i 2017.

Samme vilkår

Telipol-kundene får beholde de samme priser og vilkår som de hadde før overgangen til Hudya. Hudya tilbyr altså også andre produkter som strøm og forsikring, og hevder kundene vil kunne spare på å samle flere produkter hos samme leverandør.

Slik markedsfører Hudya Group sitt eget abonnement Hudya Mobil. Vi er kanskje ikke søkkimponerte over prisene. Foto: Skjermdump

Hudya lanserer også et eget abonnement kalt Hudya Mobil, som fungerer litt på samme måte som Happybytes' «betal for det du bruker»-abonnement, hvor datakvoter og -pakker er en saga blott.

Forskjellen hos Hudya er at deres minstemål på abonnement er 2 GB til 249 kroner, og så faktureres du løpende for dataforbruket derfra. Prisene er imidlertid ikke veldig imponerende, og garantert heller ikke veldig lettfattelige for kundene.

2-5 GB koster 33,79 kr per GB

5-10 GB koster 21,96 kr per GB

Over 10 GB koster 8,70 per GB

La oss se på noen eksempler. Vi tar med både noen forbruksmønster som passer inn i vanlige datapakker, og noen som ikke gjør det.

Hudya Happybytes* Telia Telenor Billigste 2 GB 249,- 229,- (279,-) 249,- 299,- 189,- (Youteam) 3,5 GB 300,- 255,- (305,-) 349,- (5 GB) 399,- (5 GB) 249,- (Youteam) 5 GB 350,- 280,- (330,-) 349,- 399,- 279,- (Chili 6 GB) 6,5 GB 383,- 306,- (356,-) 449,- (12 GB) 449,- (10 GB) 339,- (Youteam 8 GB) 10 GB 460,- 365,- (415,-) 449,- (12 GB) 449,- 349,- (Chili 12 GB, Ice 10 GB) 14 GB 494,- 393,- (443,-) 449 + 199 = 648,- 499,- (15 GB) 399,- (Chili Fri Data) 20 GB 545,- 435,- (485,-) 499 + 199 = 698,- 549,- 399,- (Chili Fri Data) 30 GB 629,- 505,- (555,-) 699,- (40 GB) 649,- 399,- (Chili Fri Data) 40 GB 714,- 575,- (625,-) 699,- 699,- 399,- (Chili Fri Data)

* = Happybytes' datapriser inkluderer ikke tale, SMS og MMS. Fri bruk av dette koster 50 kroner i måneden, eventuelt kan du få 100 av hver til 20 kroner i måneden. Prisene i parentes reflekterer prisen inkludert fri bruk av tale, SMS/MMS.

Som vi ser kommer ikke Hudya spesielt godt ut, verken sammenliknet med Happybytes eller de øvrige. De er billigere enn førstnevnte om vi inkluderer tale, SMS og MMS inntil drøye 3,5 GB, men deretter sliter de med å holde følge.

Enkelte av Hudya-prisene er sågar høyere enn hva Telenor og Telia krever for samme datapakker. Ingen kan heller konkurrere med Chilimobil når vi beveger oss opp i datamengdene, ettersom de tilbyr «fri» data (1000 GB) til 399 kroner i måneden.

Litt interessant er det også at Telipol-kundene som Hudya overtar skal beholde Telenor-dekningen de har i dag, mens nye Hudya-kunder får Telia-nett.