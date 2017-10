Nissan har solgt 1600 av nye Leaf i Norge - på tre uker

Nissan hadde lagt Europa-lanseringen av nye Nissan Leaf til Oslo i dag, og der ble bilen behørig vist frem for bransjefolk og presse.

Nye Nissan kommer som kjent med et batteri på 40 kWh, noe som skal gi en realistisk rekkevidde på mellom 240 og 300 kilometer.

Bilen har en antatt rekkevidde etter den amerikanske og relativt strenge EPA-standarden på 243 kilometer, et brukbart hopp fra dagens modell med 30 kWh batteri og 173 kilometer EPA-rekkevidde.

1600 biler på tre uker

Nye Leaf skal leveres kunder fra februar neste år, og her er det forhåpentligvis snakk om biler nok til å møte etterspørselen. Rekkeviddekongen i denne prisklassen, Opel Ampera-E, sliter for eksempel med nettopp det, og nye kontrakter på den bilen kommer ikke til å leveres før i 2019.

Nissan melder at det er bestilt 1600 biler i Norge på de tre ukene etter at bestillingen åpnet. Dette er en spesialmodell med høyt utstyrsnivå (minus skinnseter) og ekstra varmepakke på batteriet, og den koster 274.000 kroner pluss levering.

Først over årsskiftet vil media få teste den endelige produksjonsmodellen.

Nissan har signert kontrakt på ikke mindre enn 1600 biler i løpet av de tre ukene som har gått siden bilen ble annonsert. Her Nissans Europa-sjef Philippe Saillard. Foto: Hanne Hattrem, VG

Gratis strøm til Leaf-kunder

Nissan annonserte også et nytt testprogram i Danmark, der kunder som kjøper nye Nissan Leaf får tilbud om gratis strøm i et år.

– Dette er starten på noe helt nytt, en helt ny tankegang rundt elbiler og lading, sa styreformann for Nissan Europe, Paul Willcox, da han presenterte den nye elbilen i den tidligere kraftstasjonen, nå DOGA (Design og arkitektur Norge), ved bredden av Akerselva. Strømtilbudet er ikke aktuelt for Norge, hvor strømmen er billig.

- Vi er foran på elbiler, sier Nissans styreformann i Europa, Paul Willcox.

Nissan er, ifølge selskapet selv, den eneste elbilprodusenten som tilbyr det de kaller en intelligent elbil, altså en bil som er teknologisk utrustet for å selge strøm tilbake til strømnettet. Systemet kalles vehicle to grid (strømnett), og går ut på at bilene kan lade når det er billig strøm, og så kan strømnettet automatisk hente ut strømmen fra bilbatteriene under krafttoppene.

– Vi er et stykke foran de andre når det gjelder elbiler. Vi lanserte vår første elbil for åtte år siden, og kritiske røster mente vi pushet uutprøvet teknologi på bilkjøperne. Nå er Nissan Leaf verdens mest solgte elbil. Vi har høstet masse erfaring, ikke minst fra eierne selv når vi nå lanserer generasjon to av Leaf, sa Willcox.

Han understreket at han ønsker samtlige bilprodusenter velkommen til «festen», som han kalte overgangen til elektrisk mobilitet vi for alvor er inne i. Han trakk frem Volkswagen og Volvo som seriøse på elektrifisering av bilparken, samt det lett kuriøse i at støvsugerprodusenten Dyson har kunngjort at de er i ferd med å utvikle en elbil.

– Dette tiåret blir annerledes. Elektrifiseringen er like store milepæler som internett og Apples smarttelefon. I 2027 tror vi at 30 prosent av Europas bilbestand vil være elektrisk, sa han.

4 av 10 var elbiler

Oslos ordfører Marianne Borgen var en av talerne på arrangementet. Hun trakk frem at 39 prosent av nybilsalget i Oslo i september var rene elbiler.

– Det er en suksess, men vi må videre for å nå våre ambisiøse klimamål for utslipp fra transporten, foredro hun.

– Betyr dere at dere vil stramme ytterligere inn for bruke av bensin- og dieselbiler i Oslo?

– Nå kom det en bompengeøkning nylig. Målet er at færre skal bruke bil inn til og i byen. Men alle må kunne reise effektivt, derfor er det utrolig viktig at vi satser på kollektivtransporten, samt legger til rette for syklister og fotgjengere, sa hun.

Nissan har for øvrig varslet at det kommer en 60 kWh-utgave av nye Leaf på høsten 2018. Denne vil kunne konkurrere med Opel Ampera-E og Tesla Model 3 på rekkevidde, men sistnevnte blir sannsynligvis noe dyrere.