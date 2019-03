Nissan åpner opp for full bestilling av Leaf med stort batteri

Da Nissan lanserte nye Leaf med 62 kWh batteri på CES-messen i Las Vegas i januar, var budskapet at de så for seg kun å levere 5000 stykk av bilen i Europa i år.

Den tanken er nå kastet på båten, ser det ut som. Nissan varsler nemlig at de utvider modellprogrammet for Leaf e+ med variantene N-Connecta og Tekna.

Forskjellene mellom N-Connecta og Tekna er i hovedsak at Tekna kommer med seter i delskinn, lydsystem fra Bose og Nissans ProPilot-system.

Limited Edition-varianten er tilsynelatende fjernet fra modellutvalget, da flesteparten av de 5000 bilene som skal produseres allerede er solgt.

Lavere startpris

Det betyr samtidig at innstegsprisen for Leaf med stort batteri synker fra 382 900 kroner til 346 800 kroner. Inkludert frakt og levering snakker vi om 356 700 kroner, et påslag på 42 300 kroner fra 40 kWh-modellen med N-Connecta-utstyr.

40 kWh-utgaven har til sammenlikning en rekkevidde på 270 kilometer etter WLTP-standarden, mot 62 kWh-utgavens 385 kilometer.

Konkurrentene Kia Niro og Hyundai Kona har på sin side WLTP-rekkevidder på henholdsvis 455 og 449 kilometer fra sine 64 kWh store batterier.

En ny og større skjerm er blant nyhetene i 62 kWh-varianten. Denne får også 40 kWh-modellen nyte godt av fremover. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Levering til sommeren

Nissan sier bilene er tilgjengelige for bestilling nå, med levering fra sommeren av. Niro og Kona må du på sin side belage deg på å vente nærmere to år på, dersom du bestiller nå.

Nissan varsler for øvrig også at 40 kWh-utgaven i modellår 2019 også får nyte godt av oppgraderingene som kom med e+-varianten.

Det betyr blant annet en ny og større 8-tommers infotainmentskjerm og nye funksjoner i Nissans tilhørende app.