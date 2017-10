Nintendo Switch kan selge mer på ett år enn forgjengeren gjorde på fem

Nintendos forrige forsøk med Wii U floppet totalt, men med sin nyeste hybridkonsoll, Nintendo Switch, ser det virkelig ut som om de har truffet en nerve i markedet. Denne uken annonserte nemlig Nintendo at de har solgt nesten åtte millioner Switch-konsoller siden lanseringen i mars.

Kan ta igjen floppen Wii U på ett år

Switch er en hybridkonsoll du kan spille på både på farten og hjemme ved TV-en. .

Med de optimistiske salgstallene i mente oppjusterer Nintendo nå tallet på hvor mange konsoller de forventer å selge på ett år fra 10 millioner til 14 millioner enheter. Om Nintendo når de nye målene sine betyr det at Switch i løpet av ett år vil ha solgt bedre enn forgjengeren Wii U gjorde i løpet av sine totalt fem år på markedet.

De mest populære spillene til Nintendo Switch er Legend of Zelda A Breath of the Wild, Splatoon 2, Mario Kart 8 og nye Super Mario Odyssey.

Playstation 4 dominerer

Switch er fortsatt en fersk konsoll og det er derfor helt andre aktører som dominerer konsollmarkedet. Sonys Playstation 4, som har vært på markedet siden november 2013, kunne for eksempel skilte med over 60 millioner solgte konsoller i juni.

Microsoft oppgir ikke salgstall for sine konsoller, men ifølge Engadget kunne et analysebyrå estimere inntil 30 millioner solgte konsoller ved utgangen av 2016.

