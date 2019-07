Nintendo slipper ny Switch-versjon med bedre batterilevetid

Nintendo har oppdatert produktsiden sin for Nintendo Switch i dag med informasjon om en ny versjon av konsollen som har betraktelig bedre batterilevetid.

Den nye versjonen har samme modellnummer som den gamle, nemlig HAC-001, men med påhenget (-01). Serienummeret vil starte med XKW i stedet for XAW.

Nesten doblet levetid

Den nye versjonen skal ha en estimert batteritid på mellom 4,5 og 9 timer, mot 2,5 - 6,5 timer for den gamle versjonen.

Som eksempel bruker Nintendo The Legend of Zelda: Breath of the Wild, som på den gamle versjonen tappet batteriet på rundt tre timer.

Det skal ta rundt 5,5 timer på den nye versjonen, så for akkurat dette spillet er det nesten snakk om en dobling i batterilevetiden.

Ny brikke

Nintendo har ikke offentliggjort hva de har gjort for å oppnå bedre batterilevetid, men en oppføring hos amerikanske FCC nylig varslet at det var en ny Switch-versjon på vei med ny systembrikke og ny lagring, så det er høyst sannsynlig dette som har ført til forbedringen.

Switch-oppgraderingen kommer bare en liten uke etter at Nintendo varslet Nintendo Switch Lite, en ny og litt mindre versjon av konsollen med fastmonterte håndkontrollere og uten dockingmulighet.

Denne har en oppgitt batterilevetid på mellom tre og sju timer, med rundt fire timer i det nevnte Zelda-spillet.

Vi har tatt kontakt med Elkjøp for å høre om når den nye Switch-modellen vil være i butikk, men foreløpig ikke hørt tilbake.