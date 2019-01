Netflix skrur opp prisen i USA

I går varslet den amerikanske strømmegiganten Netflix at de skrur opp prisen for tjenesten i USA. Prisøkningen er den kraftigste i selskapets historie med inntil 18 prosent og gjelder samtlige abonnement.

Blir inntil 18 prosent dyrere

Hardest går det utover den mest populære pakken med støtte for visning i Full HD-oppløsning på inntil to skjermer, kalt «standard». Her øker prisen fra 11 til 13 dollar per måned.

Pakken «Basic», med støtte for standardoppløsning og strømming på kun én skjerm av gangen øker fra 8 til 9 dollar, mens premiumpakken med støtte for 4K-oppløsning på inntil fire skjermer samtidig øker fra 14 til 16 dollar.

Prisene blir straks gjeldende for nye abonnenter, mens eksisterende Netflix-abonnenter får tre måneder med gammel pris før de også må punge ut mer for strømming av filmer og serier.

Ingen økning for nordmenn

Mens amerikanerene må bla opp mer for Netflix kan vi i Norge puste lettet ut i denne omgang.

– Netflix har ikke kommunisert noe rundt prisendring i Norge, forteller Thea-Sofie Koren Brekke i Slaeger, som er Netflix' norske pressetjeneste.

Netflix spesifiserer i en pressemelding at prisøkninger er spesifikke for hvert enkelt land og at en økning i USA ikke indikerer en global prisøkning.

Vi skal imidlertid huske på at sist gang Netflix økte prisene var det oss i Norge som fikk svi, mens amerikanerne gikk klar.

Skylder på økte utgifter

Netflix begrunner prisøkningen med økte lisensieringskostnader og store utgifter knyttet til produksjonen av stadig mer originalt og eksklusivt innhold.

Ifølge fjorårets budsjett brukte Netflix 13 milliarder dollar på eksklusivt innhold, en post som har hatt en eksplosiv økning de siste årene.

