Netflix skal kanskje få innhold som er laget spesifikt for mobiler og nettbrett

Det er en kjent sak at svært mange brukere av strømmetjenesten Netflix benytter tjenesten på mobile enheter, og i så måte har selskapet allerede gjort ulike tilpasninger til den mobile plattformen. Nå kan det se ut til at det kommer enda en.

Som blant andre The Verge melder uttalte produktsjef hos Netflix, Neil Hunt, nylig at selskapet ser på muligheten for å lage spesialtilpassede utgaver av innholdet sitt til mobile enheter.

– Det er ikke utenkelig at du kunne ta en masterkopi og lage en ny versjon for mobil. Det er noe vi kommer til å utforske i løpet av de kommende årene, sa Hunt under et pressearrangement.

Kan legge til mobiltilpassede scener

Tiltaket vil omfatte Netflix' eget, originale innhold, og meningen er å legge inn tagninger og scener som gjør seg ekstra godt på en liten skjerm, slik at innhold ikke forsvinner eller forringes av at det vises på en mobilskjerm.

Foto: Shutterstock

I alle de etablerte Netflix-markedene ser fremdeles den store majoriteten av kundene innholdet på TV-er, men i noen markeder, spesielt i Asia, skal situasjonen visstnok være den motsatte. Akkurat når det nye tiltaket eventuelt vil iverksettes, og hva slags form det vil ta er altså ennå uvisst.

Tiltaket skal som sagt kun gjelde for originalt Netflix-innhold, men som Netflix tidligere har indikert er ambisjonen å komme opp i hele 50 prosent egenprodusert innhold.

Netflix har flere ganger tidligere gjennomført tiltak for å komme mobilbrukerne i møte. I fjor meldte fikk for eksempel den mobile Netflix-appen en oppdatering som lar deg velge hvilken kvalitet du ønsker å se på Netflix-innholdet i, slik at man har bedre kontroll på hvor mye data man bruker. Ikke minst kan Netflix-innhold nå ses uten Internettforbindelse.

