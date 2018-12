Netflix med egne anbefalinger til TV-en din

Netflix går nå ut med anbefalinger til hvordan du skal stille inn TV-en din for å se selskapets nye film «Roma». Ikke uventet er det funksjonen «motion smoothing» som får gjennomgå på filmens nettside.

«Motion Smoothing»-funksjonen som nesten alle smart-TV-er er utstyrt med har blitt kritisert i årevis, og senest i forrige uke av skuespiller Tom Cruise og regissøren Christopher McQuarrie. I en video de publiserte på Twitter la de ut om hvordan funksjonen får spillefimer til å se ut som såpeoperaer på grunn av måten den glatter ut bevegelser.

Slik stiller du inn TV-en ifølge Netflix

Netflix deler bildeanbefalingene sine opp i tre kategorier. Det aller mest grunnleggende du skal gjøre er:

Slå av Motion Smoothing

Dette har mange TV-er, og heter forskjellig fra produsent til produsent. Samsung kaller det Auto Motion Plus, LG for TruMotion og Sony det for Motionflow.

Sett fargetemperaturen i bildet til normal.

Ofte står denne i kald hos mange av modusene som følger med TV-en.

Slå på HDR

De aller fleste TV-er gjør dette automatisk for deg, og hvis ikke må du inn i menyene under bildeinnstillinger for finne valget som slår det på.

Et lite ekstratips fra oss: Har du en av Sonys aller nyeste TV-er, AF9 eller ZF9, har begge disse en egen Netflix-modus hvor bildet justeres ettersom hva du ser på. Slik at innholdet skal kunne gjengis så nære det regissørene ønsker.

Litt mer avansert

Når du har gjort basis-innstillingene er det fortsatt mye som kan endres for å bedre resultatet. Innstillingene under finner du dersom du trykker på meny-knappen på fjernkontrollen og leter opp innstillinger for bildet:

Bildemodus: Film eller Kino (ikke standard eller dynamisk)

Skarphet: 0 prosent. (Unntaket kan være Sony, som ofte tar 50 prosent som utgangspunkt for 0 prosent skarphet.)

Baklys: Etter egen smak. Som oftest opp mot 100 prosent på dagtid

Kontrast: 100 prosent

Lysstyrke: 50 prosent

Farge: 50 prosent

Gamma: 2.2 (eller 0 dersom TV-en ikke har den første skalaen)

Bildestørrelse:

Samsung: Tilpasset

LG: Just Scan

Sony: Wide modus

I vår egen guide til enkel bildejustering av TV-en din viser vi hvordan du kommer lang vei ved å bare endre bildemodus.

Enda mer avansert

Når du har gjort de litt mer avanserte innstillingene er det kun de mest avanserte igjen. Og disse finner du som regel vel å klikke deg videre til avansert- eller ekspert-valg som ligger i bunnen av innstillingene for bilde (på engelsk). Som du kan se skal stort sett det mest av funksjoner slås av:

Samsung: Dynamic Contrast: Off

Black Tone: Off

Flesh Tone: 0

Gamma: 0

Motion Lighting: Off

Digital Clean View: Off

Smart LED: Off

LG: Super Resolution: Off

Dynamic Color: Off

Clear White: Off

Motion Eye Care: Off

TruMotion: Off

Real Cinema: Off

Sony: Noise Reduction: Off

MPEG Noise Reduction: Off

Dot Noise Reduction: Off

Reality Creation: Off

Smooth Creation: Off

Motionflow: Off

CineMotion: Off

Black Corrector: Off

Auto Light Limiter: Off

Clear White: Off

Live Color: Off

Detail Enhancer: Off

Edge Enhancer: Off

SBM: Off

Vizio: Black Detail: Off

Active LED Zones: Off

Clear Action: Off

Gamma: 2.2