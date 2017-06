Netflix lanserer programmer hvor du kan styre handlingen selv

Netflix har satset stadig hardere på egenprodusert innhold den siste tiden, og nå har tjenesten kunngjort et nytt fremstøt som definitivt er litt utenom det vanlige. På bloggen sin opplyser selskapet nemlig at de har begynt med interaktivt innhold.

Foto: Netflix

Det dette betyr i praksis er at Netflix nå byr på programmer hvor seeren kan styre handlingen selv ved å ta valg underveis i programmene, for eksempel hva hovedpersonen skal gjøre i en gitt situasjon.

Den nye idéen skal være utviklet på bakgrunn av omfattende markedsforskning som Netflix har gjennomført, og som skal ha gitt mange positive tilbakemeldinger.

Yngre garde først ute

De interaktive programmene er i første omgang primært rettet mot barn, men Netflix skriver i blogginnlegget at dette bare er begynnelsen, så trolig vil vi få se en bredere satsing på interaktivt innhold på tvers av flere innholdskategorier etter hvert.

I en demonstrasjonsvideo som Netflix lastet opp på YouTube kommer det frem at valgene man foretar i de interaktive programmene utføres ved å benytte piltastene på fjernkontrollen, eller berøringsskjermen om man benytter mobil, og handlingsforløpet vil altså endre seg etter hvilke valg man foretar.

Slik ser handlingstreet ut i den første interaktive klippet til Netflix - Puss in Book. Foto: Netflix

På Netflix' norske brukerstøtteside står det at det første interaktive programmet som blir tilgjengelig er en serie ved navn «Pus i den magiske boka», og deretter følger «Buddy Thunderstruck» den 14. juli og «Stretch Armstrong: The Breakout», som skal slippes en gang neste år.

Alle disse er altså originale programmer, og flere vil følge senere.

Bare tilgjengelig på utvalgte plattformer

For å kjøre det interaktive innholdet må man ha den seneste versjonen av Netflix-appen, og selskapet opplyser at Netflix.com, Android-enheter, Chromecast og Apple TV ikke har støtte for innholdet på nåværende tidspunkt.

Mer informasjon kan du finne på bloggen og se også demonstrasjonsvideoen under.

