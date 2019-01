Netflix kutter betaling gjennom Apple for nye brukere

Videostrømmetjenesten Netflix varsler nå at brukere som fremover ønsker å tegne abonnement, ikke lenger vil kunne gjøre dette gjennom iOS-appen på iPhone og iPad.

Nå må brukerne i stedet gjøre dette via Netflix' hjemmesider.

Grunnen til dette har ikke overraskende med penger å gjøre. Apple krever nemlig 15 prosent av alle abonnenmentsinntekter som går via apper på sin plattform.

Med så mange brukere som Netflix har, snakker vi potensielt om hundrevis av millioner dollar i året – og det er penger selskapet naturlig nok heller ønsker å beholde selv.

Kun nye abonnement

De som for tiden allerede har et abonnement løpende gjennom Apples app trenger dog ikke bekymre seg, de vil fortsette som normalt. Men nye registreringer må altså fremover gjøres hos Netflix, enten det er nye kunder eller gamle brukere som har hatt et opphold fra tjenesten.

Netflix' avgjørelse kommer heller ikke helt ut av løse luften. Selskapet gjorde det samme på Android-plattformen i mai måned i fjor, og har dessuten i en tid eksperimentert med å kutte iOS-betaling i visse markeder.

Men nå skal dette altså rulles ut globalt.

Kan tape hundrevis av millioner

Nøyaktig hvor mye Apple vil tape – eller Netflix vil tjene – på omleggingen er usikkert. Men ifølge data fra Sensor Tower (via TechCrunch) dro Netflix' populære iOS-app inn rundt 850 millioner dollar i 2018, så da snakker vi om i overkant av 120 millioner dollar rett til Apple i fjor.

Appen dro også inn 510 millioner i 2017, da den lå øverst på topplistene.

En omlegging av praksisen for nye brukere vil ikke bety så mye umiddelbart, ettersom allerede løpende abonnement fremdeles vil rake inn penger for Apple, men over tid vil det utgjøre en betydelig forskjell.

Dessuten vet vi heller ikke om Netflix etter hvert vil ta grep for å få folk med slike abonnement over til å betale rett til dem.

For det er tydelig hva Netflix synes: Selv med 15 prosent – det var 30 prosent for noen år siden – mener de fremdeles at Apple tar for mye av kaka.

Det samme har vi sett på andre områder i bransjen:

(Kilde: VentureBeat)