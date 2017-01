Netflix gjør den nye offline-funksjonen sin enda bedre

Etter å ha signalisert at offline-avspilling aldri ville komme på plass i lengre tid, kom funksjonen omsider på plass likevel på tampen av fjoråret. Nå har funksjonen blitt enda litt mer attraktiv, melder blant andre 9to5google.

Med den nyeste 4.13-versjonen av Netflix-appen vil det nemlig bli mulig å laste offline-innholdet direkte ned på et SD-kort, slik at du ikke trenger å fylle den interne lagringsplassen.

Kommer i innstillingsmenyen

Den nye, praktiske funksjonen vil dukke opp i innstillingsmenyen i Netflix-appen, hvor man etter oppdateringen vil kunne endre nedlastingslokasjonen til SD-kort i menyens nedlastingsseksjon.

Foto: Netflix

Som 9to5google bemerker kan man også benytte alternative, eksterne lagringsmetoder som for eksempel flashminne som kobles til mobilen eller nettbrettet via USB Type-C-standarden, dersom du har dette på enheten din.

Den nye funksjonen skal altså være på plass i den nyeste versjonen av Netflix-appen til iOS og Android, så for å få glede av den må man simpelthen sørge for at man har den seneste versjonen installert på enheten sin.

Snudde etter mange år

Netflix har i alle år sagt at offline-modus var uaktuelt, og at Netflix-brukere stort sett alltid hadde internettilgang uansett. Tidligere i år snudde de imidlertid, og innrømte at de burde ha et mer åpent sinn når det kommer til nedlastbart innhold.

De sa i samme slengen at de var klar over at det var veldig mange Netflix-kunder som ønsket seg muligheten til å laste ned seriene.

Norge har fått en ny Netflix-konkurrent: Amazon har lansert videotjenesten sin her til lands »