Netflix fjerner stjernene: tommel opp og ned skal overta

I løpet av de kommende ukene skal stjernevurderinger fjernes fra Netflix. I stedet vil du få muligheten til å gi tommel opp på det du liker, og tommel ned på det du ikke liker, akkurat som på YouTube.

Mange år tilbake brukte YouTube også stjernebaserte vurderinger, hvor du fikk muligheten til å rangere videoer med én til fem stjerner.

Tidlig i 2010 gikk de bort fra dette, og sa den gang at «folk egentlig bare brukte én- og femstjerners-valgene». Nå har Netflix også kommet til erkjennelsen at stjernevurderinger kanskje ikke fungerer så bra.

Utdatert system?

«VP of Product» Todd Yellin sa under gårsdagens pressekonferanse i deres hovedkvarter at «femstjerners rangeringer føles så gammeldags», ifølge Variety. Han hevdet at stjerner forteller lite om hva seeren faktisk følte.

Yellin fortalte at mange brukere typisk ga fem stjerner til dokumentarer og tre stjerner til litt enklere underholdningsfilmer. Likevel så de på de lettbeinte filmene mye mer enn dokumentarene. Samtidig kom nok en gang argumentet om at de aller, aller fleste rangeringene besto av én eller fem stjerner.

Tidligere vurderinger gitt med stjerner vil fortsatt påvirke anbefalingene Netflix gir deg, men stjernene skal altså fases helt ut av grensesnittet.

Kommer du til å savne stjernene?