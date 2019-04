Netflix dropper AirPlay-støtte

Uten forvarsel har Netflix kuttet støtten for AirPlay. Frem til nå har dette vært den enkleste måten for Apple-brukere å sende en video fra en iPad eller en iPhone til en Apple TV, men med den nye Netflix-appen går ikke dette lenger an.

Googles konkurrerende løsning, Chromecast, fungerer imidlertid fortsatt.

Skylder på teknisk begrensning

Støtten for AirPlay ble fjernet fra Netflix-appen i det skjulte i forrige uke, og ble først oppdaget av teknologimedier på fredag.

Netflix' avgjørelse kommer på bakgrunn av at Apple har inngått samarbeid med en rekke TV-produsenter, blant annet LG og Samsung, om å implementere AirPlay 2 i TV-ene deres. Det vil gjøre at du kan enkelt sende videoer og musikk til TV-ene, uten å måtte ha en Apple TV koblet til.

Netflix sier i en uttalelse at siden AirPlay nå kommer til så mange forskjellige enheter, kan de ikke lenger verifisere at appen deres oppfører seg som den skal når den sender video til enhet:

– Vi vil sikre oss at brukerne våre har en strålende Netflix-opplevelse på alle enheter de bruker. Nå som AirPlay-støtte rulles ut til tredjepartsenheter, er det ingen måte for oss å skille mellom forskjellige enheter (Hva som er en Apple TV og hva som ikke er det), for å sertifisere disse opplevelsene, skriver Netflix i en uttalelse.

Derfor har de altså kuttet Airplay mellom samtlige enheter, også Apples egne. Med andre ord kan du nå ikke lenger begynne å se en video på iPaden din, og enkelt slenge den over til TV-en via iPaden. I stedet må du inn på Apple TV-ens Netflix-app, og finne videoen der i stedet.

Apples Netflix-konkurrent snart klar

Samtidig som Netflix kutter Airplay-støtten jobber også Apple med å lansere sin strømmetjeneste, Apple TV+. Tjenesten vil komme med nye, egenproduserte serier hver eneste måned, og akkurat som Netflix kan du laste ned innholdet og se det offline.

Tjenesten skal slippes i 100 land, Norge inkludert, til høsten. Hva tjenesten vil koste er ennå ikke avslørt, men det meste peker mot en pris som vil matche Netflix' abonnementspris.

