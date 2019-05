Netflix avslører de ti mest populære seriene og filmene

Strømmetjenesten Netflix har vært beryktet for å holde tett om alle detaljer som dreier seg om seertall. I april begynte imidlertid selskapet å lette på sløret i en liten test i Storbritannia, hvor de nå avslører de ti mest sette filmene og seriene på strømmetjenesten.

For tradisjonelle medier er det helt normalt å informere om blant annet antall seere, men for Netflix, som har strømmet innhold til brukerne sine i over 12 år, er dette deres første forsøk på å åpne opp om brukernes seervaner.

Dokumentar på topp

I april i Storbritannia var det den David Attenborough-ledede naturserien Our Planet som ble mest sett, etterfulgt av The Perfect Date, The Highway Man, The Silence, Black Summer, After Life, The Spy Who Dumped Me, Riverdale, Chilling Adventures of Sabrina og You vs. Wild.

Alt ble offentligjort via Netflix' britiske Twitter-konto.

I andre innlegg på Twitter melder de også hva som var de mest sette filmene, TV-seriene, dokumentarene og reality-show.

Strømmetjenesten sier at de definerer noe som «sett» når brukerne har sett mer enn 70 prosent av innholdet. De har ikke tatt hensyn til lanseringsdatoen for innholdet, så både nye- og eldre filmer og serier er representert på listen.

Skal teste ut ukentlig

I flere innlegg skriver britiske Netflix at de skal begynne å slippe seertall hver uke fremover. Dette er imidlertid bare en test, og gjennomføres foreløpig bare i Storbritannia.

Selv om Netflix deler hva slags innhold som er mest populært, sier de fortsatt ikke noe om hvor mange som ser på, eller noe om demografien. Det gjorde de derimot i desember, da de for første gang avslørte at 45 millioner Netflix-kontoer hadde sett filmen Bird Box. Det fulgte de opp i januar med ytterligere informasjon rundt Bird Box.