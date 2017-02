– Neste Apple TV støtter 4K

Apple har nå sluppet fire generasjoner av sin strømmeboks Apple TV, hvorav den seneste kom høsten 2015. Denne utgaven var en relativt stor oppgradering, og fikk svært positiv omtale her på verket, men noe som trakk ned var manglende 4K-støtte. Dette kan nå endre seg.

Bloomberg har vært i kontakt med kilder som hevder at Apple nå er i ferd med å teste ut en ny strømmeboks som skal være i stand til å strømme i 4K-oppløsning.

Kan komme allerede i år

Den nye boksen skal også by på bedre fargegjengivelse enn den nåværende generasjonen, uten at tekniske detaljer rundt dette foreligger. Ifølge kildene kan det være boksen blir lansert på markedet allerede i inneværende år, som i så fall betyr at Apple skal korte ned på intervallene.

Apple har skarp konkurranse på strømmemarkedet, blant annet fra 4K-klare Roku 4. Foto: Roku

Den nye 4K-strømmeboksen kommer ikke akkurat for tidlig, da en rekke 4K-strømmeprodukter allerede har nådd markedet, blant annet i form av Roku 4, Amazons Fire TV, Nvidia Shield Android TV og Chromecast Ultra. Ifølge kildene som Bloomberg var i kontakt med har Apples manglende ambisjoner på området vakt en viss misnøye blant selskapets ingeniører.

Vi har også sett at salget av 4K-TV-er har økt kraftig de siste årene, også i Norge, noe vi senest fikk bekreftet på tirsdag av Elektronikkbransjen.

– Satser på evolusjon i stedet for revolusjon

Én av de anonyme kildene ga uttrykk for at Apple har lagt listen for lavt ved å kun satse på et evolusjonært produkt i stedet for et revolusjonært, og det er sistnevnte ingeniørene har hatt et ønske om å jobbe med.

Salget av Apple TV fikk et lite oppsving etter lanseringen av den fjerne generasjonen, men som Apple Insider meldte i fjor ligger boksen bak hovedkonkurrentene Roku, Amazon og Google i USA. Som MacRumors meldte har Apple også bekreftet at Apple TV-salget totalt sett gikk ned det siste kvartalet.

Med den nye 4K-boksen skal Apple altså tilsynelatende sikte høyere, og i den forbindelse har selskapet for øvrig ansatt tidligere sjef for Amazons Fire TV-avdeling til å lede Apples TV-satsing.

