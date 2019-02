Forbrukertilsynet varsler i dag at nordmenn som abonnerer på strømmetjenester, eller handler digitale varer som dataspill, nå får styrkede rettigheter når disse ikke lever opp til forventningene.

– På høy tid

Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet. Foto: Kimm Saatvedt

Det er EU som nå har vedtatt at forbrukere skal ha sterke lovfestede rettigheter også om en vare eller tjeneste er handlet digitalt.

– Det er på høy tid at forbrukerne får gode rettigheter som vi kan bruke dersom de digitale tjenestene vi kjøper ikke fungerer, sier direktør i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth.

De nye reglene som kommer i 2021 vil kort og godt hindre at norske forbrukere sitter med skjegget i postkassa når TV2 Sumo, Netflix, Windows eller andre digitale tjenester ikke fungerer som de skal.

Rett til prisavslag eller refusjon

Blant annet vil du få rett til prisavslag eller full refusjon innen 14 dager om du opplever feil på en tjeneste og leverandøren ikke klarer å reparere innen rimelig tid.

I tillegg settes det nye minimumskrav til garantiperioder. For dataprogrammer, inkludert spill, kan denne ikke være kortere enn to år, mens den for strømmetjenester skal gjelde så lenge du er abonnent.

Haugseth greier ut at garantiordningen for spill vil bety at du har rett på refusjon om et spill slutter å fungere av tekniske årsaker eller ikke oppfører seg som tiltenkt innen det har gått to år fra kjøpet er utført.

Dessuten varsles det at abonnementstjenester bare vil kunne endre innholdet om det står i kontrakten, samt at du som abonnerer i så fall må varsles om alle endringer og få mulighet til å gå fra avtalen.

– Dette vil skjerpe kravene til alle som selger digitalt innhold til forbrukere, sier Haugseth, som ser få utfordringer med å praktisere loven:

Rammer alle som retter seg inn mot EU og Norge

– Om selskaper har rettet seg inn mot det europeiske markedet må de følge de kommende EU-reglene som her også vil gjelde i Norge.

For å vite om et selskap «har rettet seg inn mot» det europeiske markedet kan et lurt tips være å sjekke at de priser varen eller tjenesten de selger i euro eller norske kroner.

– Forbrukertilsynet kommer til å føre tilsyn med selskapene for å sikre at de holder seg til loven. Om klager fra forbrukeren ikke fører frem er det som vanlig Forbrukerrådet som vil kunne ta disse tvistsakene, avslutter Huagseth.

PS: Samtidig som de styrker de digitale forbrukerrettighetene varslet EU at Norge fortatt vil stå fritt til å fastsette en reklamasjonsfrist som er høyere enn minimumskravet fra EU på to år. Dermed vil du også i fremtiden kunne kjøpe varer med dagens ordning, som gir deg fem års reklamasjon for varer kjøpt i Norge.

