NAF: Ladepunkt for elbil bør ikke stanses av borettslagene

Mellom 60.000 og 70.000 husstander i Oslo mangler ladeplass for elbil. Det viser undersøkelser NAF har gjort.

– Dette gjelder mange som bor i borettslag og sameier der det i dag ikke er tilrettelagt for lading, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Én av fire kan ikke lade hjemme

På landsbasis er det så mange som 650.000 bilister som i dag ikke kan lade hjemme, kommer det fram av beregninger fra NAF. Én av fire bileiere har rett og slett ikke mulighet til å lade hjemme.

– Å bygge ut ladeplasser i borettslag kan fort bli dyrt. Men i dag kan styrene i borettslag si blankt nei, selv om du skal stå for alle kostnader selv. Det er på tide å endre loven slik at borettslag får samme regelverk som sameier, nemlig at de må være en saklig grunn for å nekte ladeplass, mener Sødal.

Uten mulighet for hjemmelading vil også det politiske målet om kun nullutslippsbiler i nybilsalg i 2025, bli vanskelig å nå, mener NAF.

I budsjettet for 2019 har man i Oslo satt som mål at det skal etableres 15 .000 nye ladepunkter ved hjelp av støtteordningen for etablering av ladeplasser for sameier og borettslag. Det er en ordning NAF mener flere byer bør kopiere.

– Lokalpolitikerne må åpne pengesekken, og Stortinget må endre lovverket. Da blir det enklere også for dem som bor midt i byen å ha elbil, mener Sødal.