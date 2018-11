Samsung viste brettbar mobil

Oppsummert: Vi fikk ingen butikklar brettbar mobil, men Samsung viste i alle fall frem en, og ikke minst viste de sitt nye fleksible skjermpanel. Dette danner grunnlaget for kommende, brettbare, mobiler. I tillegg fikk vi en sniktitt på det nye brukergrensesnittet One UI, som ikke bare er tilpasset brettbare mobiler men som også vil gjøre dagens telefoner mer oversiktlige og lettere å bruke med en hånd.

–––

I kveld gikk Samsungs store utviklerkonferanse av stabelen i San Francisco. På forhånd ble det spekulert i om selskapet ville vise frem sin aller første brettbare mobil, eller i det minste fortelle oss mer om den. Ikke minst ble spekulasjonene styrket da verdens første brettbare mobil overraskende ble vist frem i Kina forrige uke.

Den store fordelen med en brettbar telefon er selvsagt at den kan by på en svært stor skjerm når den brettes ut, samtidig som den tar opp mye mindre plass enn dagens toppmodeller når den foldes sammen og puttes i lommen.

Viste brettbar mobil

Slik ser det ut når den fleksible skjermen brukes i en brettbar mobiltelefon. Foto: Daniel André Kvalheim, Samsung

Slik ser frontskjermen på en brettbar telefon ut...

Hvordan kan vi øke skjermstørrelsen uten å øke størrelsen på mobilen, ble det spurt fra scenen, før Samsung til stor jubel viste frem nye Infinity Flex Display.

Dette panelet skal være fleksibelt nok til å bøyes tusenvis av ganger og gi rom for helt nye formfaktorer ettersom det kan bøyes, strekkes og rulles uten å bli ødelagt.

...og slik ser det ut når den brettbare skjermen på innsiden kommer til syne når du åpner telefonen.

Implementert på en telefon består løsningen Samsung viste frem på en prototypemobil av et frontpanel og et brettbart panel som kom til syne på innsiden da mobilen ble brettet ut.

Den utbrettbare skjermen skal være på 7,3 tommer og tar automatisk over appene som du styrte på frontskjermen før du foldet ut mobilen.

Dette skal gi en sømløs overgang uansett hvordan du bruker mobilen og hvilke apper du jobbet med, forteller Samsung.

Samsung forteller at de starter masseproduksjon av det nye panelet neste måned. Det store spørsmålet da er om det er tidsnok for å rekke lanseringen av mobiler som Samsung pleier å ha rundt februar og mars hvert år, eller om vi må smøre oss med mer tålmodighet.

Her er Samsungs nye brettbare skjerm i aksjon. Foto: Daniel André Kvalheim, Samsung

Gjør mobilen lettere å bruke med én hånd

Brukerne har fått for mange ting å forholde seg til på skjermen og det er på tide med en ny start for brukergrensesnittet, sa Samsungs designsjef fra scenen og avduket helt nye One UI. Dette er Samsungs neste generasjons brukergrensesnitt som kommer til Galaxy S9 og Note 9 tidlig neste år.

Nyhetene er blant annet at lignende funksjoner vil grupperes sammen, eller at kun funksjoner som er relevante til hva du holder på med vises på skjermen.

Noe av det mest interessante med One UI er imidlertid at det skal løse et problem flere opplever etter hvert som mobilskjermene har økt i størrelse: at funksjoner og apper du vil ha tak i er vanskelig å nå med én hånd. Det nye grensesnittet er nemlig laget for å holde det mest relevante innholdet i den nedre delen av skjermen.

Den øvre delen av skjermen blir altså for det du ser på, mens den nedre blir for ting du må samhandle med. Eksempelvis har varslinger lenge dukket opp midt på skjermen, men uten lange tomler har den vært vanskelig å nå. Med One UI vil den i stedet dukke opp på nedre del av skjermen, og denne tankegangen går igjen i hele grensesnittet.

One UI sørger også for at apper sømløst kan utvide seg sammen med resten av skjermen til en brettbar mobil når du folder den ut. Grensesnittet gjør det dessuten mulig å surfe på nettet, se videoer og chatte samtidig fordi inntil tre apper skal kunne kjøre side ved side når en kompatibel enhet er brettet ut og du har en gigantisk skjerm til disposisjon.

One UI, Samsungs nye brukergrensesnitt som er bedre tilpasset større skjermer og små hender.

Ingen brettbar telefon i butikk ennå

Grunnen til at Samsung bare viser frem et nytt grensesnitt og en et nytt skjermpanel, men ikke lanserte en ny mobil som utnytter dette i dag, er etter sigende at de vil samarbeide med utviklere helt fra starten av. De vil altså gi utviklere en sniktitt på hva de jobber med og la dem være med å forme hvordan One UI skal tilpasses apper som kjører på brettbare mobiler.

Det er selvsagt skuffende å ikke få et nytt produkt i butikk i dag, men nå vet vi i det minste helt sikkert at det kommer en brettbar mobil fra selskapet. Vi vet også at Samsung setter alle krefter inn på å tilpasse programvaren sin for å utnytte den nye formfaktoren best mulig når den uten tvil vil revolusjonere mobilmarkedet neste år.

Økt fokus på taleassistenten Bixby

I tillegg til fokus på grensesnitt og skjerm fikk vi vite at alle Samsung-enheter skal utnytte kunstig intelligens innen 2020. Her er taleassistenten Bixby helt sentral, ettersom denne skal fungere som leddet mellom maskin og menneske. Bixby vil integreres med alle nye nettbrett, høyttalere, TV-er og selv frysere som Samsung lager fra i dag. Bixby blir for øvrig tilgjengelig på Britisk Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk og Spansk fremover.

Strømmetjenester som Netflix, Hulu, Spotify og HBO Now skal alle støtte Bixby-talestyring på Samsung-TV-er neste år.

Samsung åpner også opp Bixby for utviklere slik at den kan implementeres i alle apper. Det betyr langt større utbredelse enn i dag og det er tydelig at selskapet ikke vil overlate markedet for talestyring til Google, Apple og Amazon tross relativt laber interesse for Bixby så langt.