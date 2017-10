Nå vil Samsung ha Bixby inn i alle smartdingsene dine – til og med kjøleskapet

I forbindelse med Galaxy S8-lanseringen slapp Samsung som kjent også en ny stemmeassistent kalt Bixby, som enn så lenge har noe begrenset funksjonalitet, i alle fall for oss nordmenn. Nå har Samsung avduket Bixby 2.0, som de har store planer for.

Bixby 2.0 ble avduket under Samsung Developer Conference i San Francisco nylig, og det produsenten først og fremst fokuserte på i presentasjonen er at Bixby nå skal bli «allstedsværende».

Blir åpen plattform

Nærmere bestemt vil Samsung at stemmeassistenten deres skal fungere som et «kontrollsenter» for hele det smarte økosystemet, inkludert mobiltelefoner, TV-er, høyttalere og til og med kjøleskap. Samsung har som kjent allerede lansert en serie smarte kjøleskap.

Bixby 2.0 ble kunngjort på en konferanse nylig. Foto: Samsung

I tillegg til dette vil Bixby ifølge Samsung nå bli mer personlig og bedre i stand til å forstå hvem både du og resten av din familie og tilpasse oppgavene deretter. Den skal også bli bedre til å takle naturlig språk, slik at man kan snakke med den på en mer realistisk måte enn før.

For å få til disse store endringene, som jo er ganske ambisiøse, har Samsung bestemt seg for å gjøre Bixby 2.0-plattformen åpen, slik at andre utviklere kan kaste seg over teknologien for alvor og finne flest mulig bruksområder. I den forbindelse starter Samsung i disse dager en lukket betautgave av nye Bixby for utvalgte utvikleren, men planen er å få langt flere ombord etter hvert.

Ennå begrensede funksjoner

Hvordan og når alt dette vil endre hverdagen for nordmenn er ennå uvisst. Bixby-tjenesten har hittil vært ganske ubrukelig på grunn av den begrensede funksjonaliteten utenfor Sør-Korea, men nylig kunne vi melde at Bixby-funksjonaliteten nå er i ferd med å rulles ut i resten av verden.

Tjenesten blir imidlertid ikke tilgjengelig på norsk med det første, da de to eneste språkene som Bixby så langt støtter er engelsk og koreansk. Samsung ser selv ut til å ha erkjent at tjenesten enn så lenge har begrensede bruksområder, da de i en oppdatering for litt siden lot brukere omsider deaktivere den kontroversielle, dedikerte Bixby-knappen på Galaxy S8.

