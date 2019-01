Nå vet vi mer om fremtids-elbilen til Byton

Las Vegas (Tek.no): Bytons nytenkende elbil M-Byte fikk mye oppmerksomhet da den ble vist frem for første gang på CES-messen i fjor.

Nå er selskapet klare med en oppdatert modell, selv om det fortsatt dreier seg om et konsept.

Førermiljøet skal imidlertid være helt klart for produksjon, og skiller seg en del fra konseptmodellen vi så i fjor.

Gigantskjermen består

Den 48 tommer store skjermen som strekker seg tvers over hele dashbordet er fortsatt på plass, og heller ikke i den oppdaterte modellen vil den ha støtte for touch.

Den ene av de to Byton-grunnleggerne, Carsten Breitfeld, viser frem det ferdigstilte førermiljøet på scenen i Las Vegas. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Byton har imidlertid lagt til en ny skjerm, nærmere bestemt et åttetommers touchpanel, i midtkonsollen. Denne er ment for bruk av passasjeren i forsetet, mens føreren fortsatt har et eget syvtommers touchpanel midt på rattet.

Den gigantiske skjermen vil kunne deles i to, slik at passasjeren kan bruke en del og føreren en del. I praksis betyr det at skjermen er delt i tre, da tredelen lengst til venstre brukes til informasjon om hastighet, rekkevidde og lignende, midtdelen brukes til navigasjon og tredelen til høyre til hva enn passasjeren ønsker. Begge de to sistnevnte kan dog utvides, om du skulle ønske et større navigasjonsfelt eller mer plass til passasjeren.

De to mindre skjermene fungerer i praksis som vanlige berøringsfølsomme skjermer, men vil også kunne brukes som pekeplater slik vi kjenner fra bærbare PC-er. Skjermen i rattet er også flyttet noe fra fjorårets modell for å få plass til et større panel under som skjuler airbagen. Rattskjermen beveger forøvrig ikke på seg, slik at den alltid står riktig vei uansett hvordan du vrir på rattet.

Førermiljøet har blitt utviklet en del siden lanseringen i fjor. En touchskjerm er lagt til i midtkonsollen, i tillegg til at kameraet som gjenkjenner håndbevegelser nå er vendt mot føreren. Ikke minst er bilen litt lenger unna konseptstadiet, med flere spaker og knapper på plass. Foto: Byton

Passer på sjåføren

Slik så den første skissen, som bilen ble lansert med i fjor, ut. Foto: Byton

En av tingene vi kritiserte mest da vi så M-Byte i fjor vår måten den store dashbordskjermen styres. Det er nemlig ikke ment at du skal trykke på den. I stedet holder du hånden og fingeren din foran skjermen, og peker deretter på det du vil velge.

Disse gestkontrollene er fortsatt på plass, men sensorene som registrerer dem er nå vendt mot føreren og vil kun brukes til kjappe endringer som å justere volum og liknende.

Sensorpanelet skal også holde øye med at føreren følger med når bilen kjører av seg selv. Den skal nemlig støtte såkalt nivå 3-autonomi, som betyr at bilen i praksis kan kjøre seg selv, men at føreren må være klar til å gripe inn om det er påkrevd.

Samlet peker Byton på at bilen støtter fem ulike typer interaksjon: Ansiktsgjenkjenning, touch, gester, stemmestyring (Amazon Alexa) og vanlige knapper. Bilen har fått noen flere knapper enn den første konseptmodellen hadde, i tillegg til at spaker for blinklys og vindusviskere nå er på plass. Denne løsningen er «skuddsikker», som Bytons designsjef Benoît Jacob sa det, og de har derfor ikke sett noen grunn til å utvikle en helt ny løsning.

Passasjerene i baksetet (hvor det er plass til to) har også hver sin skjerm, og på pressekonferansen viste Byton hvordan de to skjermene kan brukes til å spille en form for virtuell «Pong».

Som tidligere kan forsetene roteres innover med 12 grader, for å lette kommunikasjon mellom passasjerene foran og bak.

Les også: Dette er elbilene som kommer i 2019

Modellene Byton stilte ut på pressekonferansen i Las Vegas hadde fortsatt det gamle interiøret. Totalt skal selskapet ha produsert over 100 prototyper så langt. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Bytons andre annonserte konseptbil, M-Byte, er planlagt i produksjon i 2021. Klumpen på siden av bilen er såkalte lidar-sensorer, som skal gi bilen tilnærmet full selvkjøring (nivå 4). Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

300 000 biler i året

Byton er ellers veldig opptatte av å understreke at bilene deres er faktiske produkter, og at utviklingen går akkurat som planlagt. Den endelige produksjonsmodellen skal vises frem under CES Asia i juni, og produksjonsstart er planlagt i slutten av 2019.

Fabrikken som er under bygging i Nanjing i Kina vil ha en kapasitet til å produsere 300 000 biler i året, altså nesten 6 000 biler i uka. Det er omtrent på nivået Tesla ligger på for Model 3 i disse dager.

Setene bak har også hver sin skjerm, slik vi fikk se på bilen Byton viste frem i Las Vegas i fjor. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Byton-grunnleggerne Carsten Breitfeld og Daniel Kirchert repeterte ellers spesifikasjonene vi hørte om i fjor, med to batterivarianter på henholdsvis 71 og 95 kilowattimer, opptil 520 kilometer rekkevidde og en startpris på 45 000 dollar, eller rundt 387 000 kroner med dagens kurs.

Se bilen i AR

En Byton-app er allerede på plass, og her kan interesserte se bilen i ulike fargevarianter og interiørmuligheter. Mobilen kan også plassere bilen på gårdsplassen foran deg, hvor du så kan bruke mobilen til å vandre rundt og se på den virtuelle utgaven av bilen.

Selskapet varslet også at intern utvikling av modell nummer to, den litt større SUV-en kalt K-Byte, går sin gang, og at de ser for seg å starte produksjonen av denne i 2021. En tredje modell skal så følge i 2023.

Skulle du ha lyst på en Byton, kan du stille deg i kø på selskapets nettside. Reservasjonen er gratis.

Her kan du for øvrig se hvordan det gikk da vi fikk en prøvetur i Byton M-Byte i Las Vegas i fjor:

