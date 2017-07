Nå vet vi litt mer om LGs neste toppmodell

Det nærmer seg trolig lansering av LGs neste flaggskipmobil LG V30, og som seg hør og bør i forkant av slike lanseringer har spesifikasjoner en tendens til å lekke ut. Nå foreligger det en ny, viktig opplysning om LGs kommende toppmodell, melder WCCFTech.

I en ytesestest via GeekBench ble nemlig prosessoren til LG V30 avslørt, og som ryktene tidligere indikerte ser det ut til at mobilen får en Snapdragon 835-brikke under panseret.

4 GB minne

Lekkasjen avslører også at V30 får 4 GB minne. En rekke nettsteder har tidligere rapportert om rykter som indikerer at mobilen skal skilte med hele 6 GB minne, men dette ser altså nå ut til å være tilbakevist.

Mobilen dukket opp hos GeekBench nylig. Foto: GeekBench

Når det gjelder øvrige spesifikasjoner dukket det nylig opp en lekkasje via trofaste OnLeaks med bilder av det som skal være LG V30. Ifølge OnLeaks' kilder skal mobilen få en skjerm på rundt 6 tommer, trådløs lading og dobbel kameraløsning og fingeravtrykkleser på baksiden.

Etter bildene å dømme vil mobilen ha klare likhetstrekk med LGs forrige toppmodell G6 når det gjelder design, med blant annet de samme avrundede hjørnene og en noenlunde lik plassering av kamera og fingeravtrykkleser.

Det er trolig ikke så lenge til vi får vite alle detaljene om det nye flaggskipet. LG har nemlig sendt ut en teaser som indikerer at V30 vil bli vist frem på et arrangement i Berlin den 31. august, altså rett før IFA-messen starter.

LG lanserte nylig en mellomklassemobil med premium-egenskaper »