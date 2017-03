Nå vet vi hvor mye HBO vil koste hos Get

Undertegnede skrøt heftig av Gets nye web-tv-tjeneste tidligere i uka, og kalte det sågar en TV-revolusjon. For ordens skyld skal det sies at Canal Digital leverer en tjeneste som i all hovedsak er veldig lik gjennom Canal Digital Go.

De to leverandørene byr på litt ulikt innhold, men noe av det mest interessante med Gets tilbud er muligheten for å få HBO Nordic inkludert i abonnementet.

Så mye vil det koste

Det har hersket litt usikkerhet rundt eksakt hvor mange av TV-kanalene du må forsake for å få HBO, men vi fikk i dag tilgang til en informasjonsbrosjyre Get sender ut neste uke, og som observante lesere i kommentarfeltet tidligere i uken hadde observert, er svaret 40 kanalpoeng.

For å sette det i kontekst, får du med basispakken til Get nå 50 kanalpoeng å velge innhold for (utover de 10 basiskanalene), og HBO vil altså kreve 80 prosent av dette.

Men det er en gulrot her, og det er at kunder som har både Get TV og enten mobilabonnement fra Get eller bredbånd fra Get med hastigheter på 250 eller 500 Mbit får HBO inkludert uten å måtte bruke kanalpoeng. De kan dermed bruke sine 50 kanalpoeng (55 om du også er Obos-medlem) på andre ting.

Andre ting du kan velge er følgende:

Enkeltkanaler fra meny: 1 poeng per kanal

TV2 Sportskanalen: 5 poeng

Viasat Sport: 5 poeng

ESports TV: 5 poeng

Eurosport-pakken med hele Eliteserien og Obos-ligaen: 20 poeng

FilmFavoritter - et stadig endrende filmbibliotek med over 200 filmer: 5 poeng

Curio: Over 200 timer med dokumentarer og naturprogrammer: 5 poeng

Cirkus: Serietjeneste med britisk krim og drama: 5 poeng

Kun på nett først

Get melder at HBO-innholdet i første omgang kun blir tilgjengelig i nett-TV-portalen, men at det skal dukke opp på Get-boksene i løpet av våren. Alle film-, serie- og dokumentarbibliotekene blir tilgjengelig under Get filmleie/Play, og Get melder at ny app for Apple TV kommer i april, men det kan se ut til at det kun er Apple TV 4 som er støttet.

Litt interessant er også at du skal kunne endre innhold så ofte du vil, uten ekstra kostnad, og det nyvalgte innholdet skal bli tilgjengelig umiddelbart. Dermed vil du i teorien kunne se HBO-innholdet en helg du har lyst til å sperre deg inne for seriemaraton, for så å gå over til Tippeligaen på mandag.

Som kjent innebærer endringen i Get-tilbudet også at prisene for enkeltkunder blir satt opp med 50 kroner i måneden fra 1. april. Borettslagskunder har egne avtaler.