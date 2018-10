Nå vet alle låskoden til Kanye West

Kanye West var på besøk hos den amerikanske presidenten i det Hvite Hus i går. Der låste han opp iPhonen sin for å vise Donald Trump et par nye forslag til et alternativt fly han mener Apple burde bygge for presidenten.

I stedet for å låse opp ansiktet valgte han å slå inn sin sekssifrede låskode, som nå har blitt foreviget på film: 0 0 0 0 0 0.

Kanye just unlocked his iPhone before the TV cameras in the Oval Office. And his password is just 0 repeatedly pic.twitter.com/mOAbhRLr7s — Steve Kopack (@SteveKopack) October 11, 2018

Bruk ansikt- eller fingersensor hvis du kan

En kode som består av identiske sifre er naturligvis ikke en særlig sikker kode å bruke. Hvis du prøver å bruke det samme på iPhonen din vil mobilen varsle deg før du kan gå videre for å påpeke hvor utrygg koden er:

Apple varsler deg hvis du prøver å bruke en enkel kode.

Mobilen din vil til og med påminne deg nøyaktig hvor mye innhold som du prøver å sikre med denne ene koden, for å poengtere hvor viktig det er at koden er trygg.

Ettersom han bruker en nyere iPhone med ansiktsopplåsning, trolig iPhone Xs, burde han naturligvis ha brukt ansiktet sitt for å låse opp mobilen, og unngått hele problemet.

Ville vise Trump «iPlane 1»

Grunnen til at Kanye West tok frem mobilen sin var for å vise det han kalte iPlane 1, et konsept for et hydrogendrevet fly han mente Apple burde vurdere å lage.

– Denne burde du fly rundt i, sa han til Trump mens han viste frem mobilen med bildene.

Trump svarte med å stille et spøkende spørsmål til de rundt seg om han kunne bytte ut AirForce One med Kanyes forslag.

Bildet Kanye viste frem var forøvrig et konseptbilde fra 2012, ifølge Telegraph-journalisten James Titcomb:

Kanye's hydrogen iPlane photo is a 2012 concept from an industrial designer pic.twitter.com/oVUMgliGqg — James Titcomb (@jamestitcomb) October 11, 2018

Ble tatt for å piratkopiere

Det er sjeldent vi skriver om kjendiser på Tek, men akkurat Kanye West har lirket seg inn i fokuset til teknologipressen flere ganger tidligere. Det ble overskrifter da musikeren Deadmau5 avslørte at Kanye West hadde piratkopiert et musikkprogram via Pirate Bay, og senere da Kanye West ville saksøke Pirate Bay fordi musikken hans floppet på Tidal.