Nå tjener Samsung mer penger enn Apple – takket være Apple

Apple og Samsung Electronics har lenge vært de to største teknologiselskapene i verden, men Apple har ligget et hestehode foran når det gjelder profitt. Nå kan det se ut til at situasjonen er i ferd med å endre seg, melder blant andre Business Insider.

Ifølge Samsungs egne prognoser for andre kvartal i år vil den sørkoreanske elektronikkgiganten ende opp med en omsetning på 60 billioner koreanske won og et overskudd på 14 billioner won.

14 billioner won tilsvarer cirka 12,1 milliarder amerikanske dollar. I Apples rapport for kvartalet som endte den 1. april i år ble det til sammenligning notert et overskudd på 11 milliarder dollar. Om Samsung prognose slår til har selskapet dermed for første gang tatt igjen Apple på profitt.

Tjener godt på Apple

Samsung leverer viktige deler til Apples iPhone-modeller, som bidrar kraftig til Samsungs solide inntjening. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Apple har riktignok ikke sluppet sine resultater for det siste kvartalet ennå, men analytikere har beregnet at selskapet vil rapportere om et overskudd på rundt 10,5 milliarder dollar. Hvorvidt Samsung vil beholde ledelsen inn i fremtiden, med tanke på at marginene er ganske små, er selvsagt helt uvisst.

Ironisk nok er det trolig nettopp erkekonkurrenten Apple som har bragt Samsung til nye høyder. I tillegg til å produsere sine egne mobiltelefoner er Samsung nemlig også en stor leverandør av enkeltdeler til andres mobiltelefoner, og Apple har vært en av deres største kunder.

Som nyhetsbyrået Reuters meldte har prisene på minnebrikker økt kraftig den siste tiden, noe som har vært en viktig bidragsyter til Samsungs store overskudd. I tillegg er Samsung klart markedsledende når det gjelder de bøyelige OLED-skjermene som brukes hyppig på moderne mobiler, og Apple er ventet å bruke Samsungs OLED på neste generasjons iPhone-telefoner.

De overnevnte tallene er som sagt prognoser, og de endelige kvartalstallene til Samsung skal offentliggjøres i slutten av måneden.

