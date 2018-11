Nå tjener Apple enda mer når du handler av dem

I forbindelse med av Apple la frem regnskapstallene sine for fjerde kvartal ble det klart at de fremover vil slutte å fortelle oss om hvor mange iPhoner, iPader og macer de selger.

Dette er nye takter fra et selskap som tidligere har likt å skryte av stadig økende salg og fortjeneste. Interessant nok kommer beslutningen samtidig som de ferske tallene vise en helt flat utvikling i iPhone-salget fra i fjor til i år. Apple har altså for første gang ikke solgt flere iPhoner enn tidligere.

– Det spiller ingen rolle

Apple forteller at de slutter å legge frem salgstallene fordi de «ikke er representative for den underliggende styrken i virksomheten».

– Det er som å gå på butikken og kassadamen skulle spørre deg hvor mange enheter du har i vognen din. Det spiller ingen rolle. Det som betyr noe er den samlede verdien deres, uttalte Apple-sjef Tim Cook selv i forbindelse med de siste kvartalstallene.

Øker likevel

Til tross for at Apple ikke selger flere iPhoner rapporterer de imidlertid at de har økt inntektene sine med hele 29 prosent fra fjoråret. Dette tyder på at Apple nå tjener mer penger per solgte produkt.

Én forklaring kan delvis være at regnskapstallene ikke får med seg september-lanseringen av iPhone Xs og iPhone Xs Max, eller nye iPhone Xr som mange nok har ventet på gjennom sommeren. En annen mulighet er at Apple ikke lenger tiltrekker seg nye kunder like raskt som tidligere og at dagens Apple-brukere fortsetter å bruke enhetene de har heller enn å oppgradere til nyere og stadig dyrere telefoner.

Blir dyrere å være Apple-kunde

Mens inntjeningen til Apple ikke bare kommer fra iPhone-salget viser en oversikt vi har laget hvordan telefonene har økt voldsomt i pris de siste fem årene.

I høst lekket en rapport som viser hvordan Apple vurderer å hanke inn mer penger på Appene du har på telefonen din. Selskapet tjener angivelig for lite på å ta 30 prosent av prisen på appene du kjøper, og vurderer nå en abonnementsmodell hvor du leier apper.

(Kilde: The Verge)