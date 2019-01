Nå støtter Apple Maps kollektivtransport

Mandag morgen oppdaterte Apple kartapplikasjonen sin, Apple Maps, med en hendig funksjon for brukere i Norden. Nå kan du nemlig få opp reiseruter basert på kollektivtransport, i tillegg til bil og gange.

En lignende funksjon har vært tilgjengelig i Googles kartapplikasjon helt siden 2013 for Android-brukere og 2015 for iOS.

Slik fungerer det

For å få forslag om kollektivreise trenger du bare å trykke på det lille togsymbolet nederst i kartappen. I stedet for «med bil» eller «til fots», velger du helt enkelt «kollektivt».

trykker du en gang til på reiseforslaget får du opp en mer detaljert tidsplan for hvert enkelt steg i reisen.

Her i hovedstaden bruker applikasjonen åpen data fra NSB og Ruter til å gi forslag om hvor du må gå for å rekke bussen, trikken, t-banen eller toget du er ute etter, hvor lenge du må vente og hvor lang tid reisen tar. Dataen inkluderer også informasjon om forsinkelser og avvik, noe som gjør appen et greit alternativ til dedikerte kollektivapper som RuterReise og Entur.

Slik ser de tre forskjellige reisealternativene ut:

Sparket ut Google Maps

Da Apple lanserte sin første iPhone tilbake i 2008 var både YouTube og Google Maps blant de forhåndsinstallerte appene på mobilen. Det endret seg imidlertid i 2012, da Apple bestemte seg for å lage sin egen karttjeneste.

Da iOS 6 ble lansert det samme året, med Google Maps byttet ut med Apple Maps, tok det ikke lang tid før kritikerne fikk sagt sitt. Apples kart manglet haugevis av detaljer Google Maps hadde hatt, veibeskrivelser ledet folk feil sted, 3D-funksjonen Apple skrøt så mye av fikk det til å se ut som bruer hadde smeltet inn i bakken og satellittbilder var grumsete. Politiet i Australia advarte mot å bruke Apples kart og vi i Tek.no frarådet brukere fra å oppdatere til iOS 6, bare på grunn av den dårlige kartappen.

Det var flere år siden, og siden den gang har Apples kartapplikasjon blitt stadig bedre. Nå med inkluderingen av kollektivtransport er Apple enda et skritt nærmere erkerivalen Google Maps.

Les om dramaet fra 2012:

Apple Maps-sjefen nektet for å be om unnskyldning etter skandalelansering »